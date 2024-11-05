7-летний модельер вошел в историю, устроив собственное шоу – фото

Он занимается дизайном с четырех лет.

Юный модельер Макс Александер из Денвера, штат Колорадо, США, организовал свой показ мод в возрасте 7 лет 266 дней.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

18 ноября в 2023 году Макс стал самым молодым человеком, создавшим собственный показ, после того, как ему предложили дефиле на Неделе моды в Денвере.

Макс занимается дизайном, пошивом и продажей одежды на международном уровне с четырех лет.

Он разработал собственный дизайн и вручную отобрал моделей, визажистов и парикмахеров, чтобы воплотить свое видение в жизнь. Макс рано сообразил, чем желает заниматься в жизни.

"Когда мне было четыре года, я сказала родителям, что хочу быть портным, и просто начал шить и становился все лучше и лучше", — рассказал он.

Макс Александер / Фото: Guinness World Records

Мама Макса, Шерри Мэдисон, художница, работающая с переработанным картоном, сделала первый манекен для сына. Позже, в 2022 году, мальчик начал посещать курсы шитья.

С тех пор Макс давал интервью журналу People, участвовал в шоу Good Morning America и даже получал заказы на создание одежды для таких знаменитостей, как актриса Шэрон Стоун.

Предложение создать собственный показ стало кульминацией многолетней работы по совершенствованию своих навыков, знаний и чувства моды.

Подготовка к самому показу заняла несколько недель и в ней участвовала большая группа профессионалов.

Молодой дизайнер был в центре всего проекта, через него проходило каждое важное решение и тщательно контролировал каждую деталь.

"Сначала я выбирал моделей, выбирал, какие платья они будут носить, потом раскладывал платья по порядку, чтобы определить, какое из них выйдет, и это было очень весело", – поделился он.

Макс Александер / Фото: Guinness World Records

У дизайнера-вундеркинда большие амбиции на будущее: "Я думаю, что смогу стать полноценным дизайнером одежды. Я не боюсь тяжелой работы".

Он имеет страсть к созданию платьев из уникальных материалов, таких как галстуки и конфеты и наслаждается хорошим дизайнерским вызовом.

Его уникальность и креативность привлекли более 3 миллионов подписчиков в Instagram.

О своем рекордном достижении Макс сказал: "Иметь титул Книги рекордов Гиннеса для меня много значит".

Макс Александер / Фото: Guinness World Records

Напомним, мужчина проплыл в гигантской тыкве рекордные 73 км. Его мечта сбылась.

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