7 невероятных оптических иллюзий: лучше один раз увидеть, чем 100 раз рассказать

Что такое оптические иллюзии, какие они бывают

Оптические иллюзии – это специальные визуальные эффекты, создающие впечатление искажения или упрощения изображения реальных объектов. Они могут обманывать наше зрительное восприятие, восхищая наше воображение и побуждая нас задуматься над тем, как работает наше видение.

Оптические иллюзии возникают из-за того, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует входящую визуальную информацию. Наши глаза воспринимают свет, отражающийся от объектов, и передают эту информацию в мозг. Но мозг интерпретирует эту информацию в зависимости от контекста, ожиданий и опыта.

Оптические иллюзии могут включать различные эффекты, такие как взлом линий, движение, изменение размеров и пропорций, окрас и многие другие. Они могут быть статическими, когда изображение остается неизменным, но создает иллюзию или подвижными, когда изображение меняется или двигается перед нашими глазами.

Семь невероятных оптических иллюзий

Эти иллюзии не зря бродят по интернету, завораживая взгляд, заставляя задуматься.

Кажется картинка двигается

Оптические иллюзии

Куда следует кот — спускается или поднимается по лестнице?

Оптические иллюзии

Снова о котах – кошка или мышка?

Оптические иллюзии

Какой цвет груш? Одинаковый.

Оптические иллюзии

Это не GIF-изображение, это картинка

Оптические иллюзии

Известный невозможный слон Шепарда. А невозможен он потому что его ноги нельзя сосчитать, попробуйте

Оптические иллюзии

А что тут – парусные корабли или арка моста?

оптические иллюзии

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