7 похищенных собак убежали от торговцев мясом и преодолели 17 км — вирусное видео
История стала вирусной и собрала сотни миллионов просмотров.
В Китае история о семи собаках, сбежавших от похитителей и вместе отправившихся домой, стала вирусной и тронула миллионы людей. Видео их побега набрало более 230 миллионов просмотров в Сети.
Об этом пишет SCMP.
Инцидент произошел 16 марта в Чанчуне провинции Цзилинь. Пользователь по фамилии Лу снял, как семь собак двигаются вдоль оживленной автомагистрали.
На кадрах видно, как животные держатся вместе: они окружили раненую немецкую овчарку, а шедший впереди корги постоянно оглядывается, проверяя, все ли рядом. Среди них были золотистый ретривер, лабрадор и пекинес.
Свидетель происшествия рассказал Dahe Daily: «Они похожи на стаю попавших в беду маленьких братьев, двигаются в унисон — совсем не похожи на беспризорных собак».
Мужчина пытался отвести их в безопасное место, но те игнорировали его, продолжая свой путь. Впоследствии он опубликовал видео в Douyin, призывая власти обратить внимание.
Местная организация Bitter Coffee Stray Dog Base сообщила, что все собаки происходят из одного села, где они привыкли гулять вместе и имеют тесную связь.
По словам волонтеров, животных могли похитить владельцы магазина собачьего мяса, предположительно, они сбежали из грузовика. Для их поиска даже использовали дрон, чтобы отследить маршрут и помочь вернуть их домой.
Несмотря на споры, в северном Китае по-прежнему существуют заведения, где подают собачье мясо. В таких городах как Чанчунь, Харбин и Далянь фиксировали случаи похищения домашних любимцев.
В Китае похищение собак является уголовным преступлением.
19 марта стало известно, что все семь собак вернулись к своим хозяевам. Они принадлежали трем разным семьям и преодолели около 17 км, чтобы добраться домой.
Один из владельцев сказал: "Нам так повезло, что они вернулись, а не стали едой".
Другая хозяйка с гордостью похвалила своего корги, который, по ее словам, известен смекалкой и способностью находить дорогу домой.
История вызвала мощный отклик в соцсетях. Один пользователь написал:
«Их путешествие могло бы стать основой для фильма. Золотистый ретривер расположился ближе к дороге, чтобы защитить других. Корги постоянно оглядывался, чтобы убедиться, что никто не остался сзади. Немецкая овчарка, проявив естественные лидерские качества, оставалась в центре, как генерал».
Другой добавил: «Собаки являются образцом преданности своим спутникам; люди, причиняющие им вред, проявляют гораздо меньше человечности».
Еще один комментарий подчеркивает: «Собаки — наши самые преданные друзья, и они заслуживают защиты и заботы. Крайне важно как можно быстрее принять закон о защите животных».
Законодательство Китая прямо не запрещает потребление собачьего мяса, хотя Шэньчжэнь в 2020 году стал одним из первых городов, где это было запрещено.
