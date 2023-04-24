7 раз подумайте: женщина потратила 9000 долларов на виниры, которые отпали в течение суток

Виниры — фальшивые идеальные зубы, которыми не могут насладиться влиятельные люди, должны служить от 15 до 20 лет.

В Грейс Февелл они начали отпадать ночью в тот день, когда она их поставила.

Февелл, менеджер по маркетингу в Тампе, штат Флорида, рассказала изданию Insider, что в прошлом году она решила сделать виниры для более белой и яркой улыбки.

Но стоматолог Февелл неправильно разместил виниры, из-за чего они выскочили во время еды и сна.

Грейс Февелл / Фото: insider.com

Виниры – это косметическая стоматологическая процедура, во время которой стоматологи выпиливают натуральные зубы пациента и приклеивают изготовленный по заказу набор фарфоровых подделок. После того, как человек выбирает виниры, процедуру невозможно отменить – искусственные зубы служат примерно 15–20 лет, прежде чем их нужно заменить.

Социальные сети могут быть причиной высокого спроса на идеальную улыбку, и многие отправляются за границу, чтобы получить дешевые виниры. Хотя даже некоторые известные музыканты (Bad Bunny и Kehlani), особенно популярные среди знаменитостей и влиятельных людей, публично заявили, что сожалеют о процедуре из-за дискомфорта.

Грейс до сих пор немного жалеет о своих дорогих винирах. Вместе с тем, что они отпали, она сказала, что ее начальный набор был более желтым, чем она хотела, и они начали неприятно пахнуть после того, как бактерии появились в промежутках между настоящими зубами и искусственными.

Зубы Грейс до виниров / Фото: insider.com

Она перестала встречаться с друзьями на несколько месяцев, пока ей не заменили виниры.

"Если вы пытаетесь преследовать новый тренд TikTok, вам действительно следует быть благодарным за то, что вам дают, потому что ваше тело имеет столько функций, о важности которых вы даже не подозреваете", — сказала она.

Виниры отпали один за другим после неудачной процедуры

После того, как в подростковом возрасте она сняла брекеты, Февелл обнаружила, что у нее были боковые резцы, то есть зубья по обе стороны двух верхних передних зубов меньше средних. Хотя к тому времени она не могла позволить себе постоянное исправление, Февелл решила присмотреться к винирам, когда ей исполнилось 25 лет и она переехала в Тампу на работу.

Стоматолог, на котором она остановила свой выбор, порекомендовал ей поставить виниры на шесть верхних зубов, чтобы улыбка выглядела естественно. "Я была амбициозной, я только начала новую работу", — сказала Февелл. "Я была готова достичь такого вида, к которому стремилась, поэтому согласилась на процедуру".

Грейс на приеме у стоматолога / Фото: insider.com

Но Грейс сказала, что сначала все было не так. Во-первых, врач не брал никаких отпечатков зубов и не делал фотографии, чтобы определить точную форму ее виниров. И во время 3,5-часовой встречи, чтобы соскоблить и таким образом "подготовить" зубы, Февелл сказала, что врач часто выходил из комнаты, чтобы увидеть других пациентов.

Февелл сказала, что была разочарована окончательным видом своих зубов, которые, по ее словам, были более желтыми и менее однородными, чем она ожидала. "Я вышла из кабинета и не была слишком счастлива", — сказала она.

Позже в тот же вечер искусственные зубы женщины стали отпадать.

Во-первых, винир на ее правом икле отпал, когда она ела тофу. На следующий день она проснулась от другого винира, отпавшего в ее рту за ночь. А на следующий день отпал еще один.

Февелл сказала, что она поторопилась к своему стоматологу, но он не дал никаких объяснений, почему ее зубы отпали, сказала она, и продолжал приклеивать их, не исследуя дальше.

Несмотря на то, что стоматолог приклеил ей виниры, они продолжали разъединяться и их нужно было постоянно приклеивать.

"Я подумала: "Что я сделала? Мне 25 лет, этого не должно происходить", — сказала Февелл. "Я чувствовала, что не могу это контролировать, потому что не имела представления, как это исправить".

Февелл перестала общаться с друзьями

В течение нескольких месяцев после того, как она поставила виниры, Февелл волновалась перед каждым приемом пищи, беспокоясь, что неправильный прикус приведет к тому, что другой искусственный зуб отпадет.

Она избегала разговоров с коллегами на своей новой работе, отказывалась от корпоративных праздничных вечеринок и встреч друзей, опасаясь, что отпадет винир.

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"Я просто сидела дома на диване", — сказала она. "Это действительно сделало меня грустной, подавленной и замкнутой, поскольку я вообще никого не хотела видеть".

В конце концов, Грейс обратилась за помощью к другому врачу, который сказал ей, что ее зубы не были должным образом препарированы с первого раза. Новый врач сказал, что ей удалили слишком много природного зуба, поэтому виниры постоянно отпадали. Новый стоматолог также заметил щели между ее настоящими зубами и винирами, что способствовало развитию бактерий, вызывавших неприятный вкус и запах во рту, сказала Февелл.

Новый врач предложил ей начать все сначала. Он измерил и сфотографировал зубы женщины, посоветовался с ней о размере и цвете, которую она желала, и тщательно готовил ее зубы в течение 4,5 часов, прежде чем подарить ей желанную улыбку.

"В тот день я, по сути, могла пойти домой и съесть чипсы впервые за пять месяцев", — сказала Февелл. "Я была в восторге от того, что мне удалось это сделать".

Грейс с новыми винирами / Фото: insider.com

Грейс потратила 9403 доллара на последний набор виниров. Ее неудачные виниры стоили 8950 долларов, но она получила полную компенсацию после того, как направила своему первому стоматологу письмо с советами юриста.

Хотя Февелл удовлетворена своим вторым набором виниров, этот опыт повлиял на ее психическое здоровье. Она сказала, что хотела бы больше ценить свои настоящие зубы или, по крайней мере, прислушиваться к своему чувству, когда ей было некомфортно с первым стоматологом.

Грейс также сказала, что хотела бы серьезнее отнестись к пожизненным финансовым обязательствам по отношению к винирам, поскольку ей, скорее всего, придется заменять их несколько раз в течение жизни.

Женщина советует интересующимся винирами людям, выбрать несколько вариантов и получить консультации, прежде чем остановиться на враче. Но, если зубы не представляют для вас большой опасности, Февелл сказала, что вам, пожалуй, лучше обойтись без виниров.

"Если у вас хорошие зубы или стандартные зубы, у которых нет никаких проблем и они здоровы, вам не нужна эта процедура", — сказала она.

Напомним, мужчина шокировал неузнаваемым видом после ряда пластических операций. 27-летний визажист потратил 40 тыс. долларов на четыре цикла инъекций ягодиц, бразильскую подтяжку ягодиц, инъекции губ, ботокс и операцию по снижению веса.

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