7 самых озорных пород собак, которые перевернут дом вверх дном
Эти собаки одновременно очаровательны и неугомонны. Они игривые, умные и всегда найдут способ развеселить владельца. Специалисты объяснили, какие породы считают самыми забавными озорниками.
Собаки, как и люди, имеют собственный характер — от спокойного до настоящего «взрыва энергии». Некоторые из них известны своей непоседливостью, сообразительностью и склонностью к озорству. Эксперты по поведению животных составили перечень пород, которые чаще всего создают беспорядок и испытывают терпение владельцев.
Об этом сообщило издание Parade Pets.
Кинолог Мелисса Бартоли из приюта Abandoned Pet Rescue объясняет: «Озорные породы собак умны, полны индивидуальности и заставляют вас смеяться. Их игривые выходки и смелый дух делают их незабываемыми компаньонами».
Специалист отмечает, что ранняя дрессировка и социализация помогают этим собакам стать замечательными семейными любимцами, а занятия с игрушками или головоломками дают выход энергии.
Чихуахуа
Маленькая, но темпераментная порода. Эти собаки сочетают смелость и преданность, часто выбирая одного человека, к которому привязываются больше всего. Они внимательны к настроению владельца и не любят оставаться без внимания.
Ветеринарный ассистент Кайла Пендерграфт напоминает, что чихуахуа склонны к проблемам с зубами, поэтому владельцам следует регулярно чистить им ротовую полость или давать специальные лакомства для профилактики.
Мопс
Мопсы — настоящие любимцы семей. Они ласковые, любознательные и всегда готовы к игре. Именно из-за своего любопытства часто попадают в забавные ситуации.
Мопсы любят вкусные поощрения, поэтому дрессировка с лакомствами проходит быстро. Однако важно следить за физической нагрузкой, ведь из-за короткой морды они могут иметь трудности с дыханием.
Джек Рассел терьер
Это настоящий фонтан энергии. Рассел-терьеры нуждаются в постоянном движении, умственных задачах и общении. Без активности они легко начинают скучать, что может проявляться в виде грызения мебели или тапочек.
По словам Пендерграфт, такие собаки чрезвычайно умны, поэтому важно обеспечить им физические и интеллектуальные нагрузки — длительные прогулки, дрессировку и игры с апортом.
Сибирский хаски
Хаски — красота и энергия в одной собаке. Они общительны, голосисты и чрезвычайно выносливы. Им нужно много физических упражнений и пространства, иначе скука может обернуться порчей вещей.
Доктор Мануси подчеркивает, что хаски часто воют и требуют постоянного внимания. При этом они невероятно преданы семье и обладают ласковым нравом.
Немецкая короткошерстная легавая
Энергичная, выносливая и дружелюбная порода. Их часто выбирают активные владельцы, ведь эти собаки нуждаются в длительных прогулках и охотничьих играх.
Доктор Хаммель отмечает, что эта порода прекрасно обучается и имеет сильное обоняние. Они преданы хозяину, но требуют умственной активности, чтобы избежать скуки.
Такса
Таксы — это миниатюрные охотники с неуемным желанием исследовать. Они любознательны, любят рыть землю и могут громко реагировать на любой звук.
Доктор Мануси советует владельцам обеспечить им активные прогулки, игры с мячом и раннее обучение. Без нагрузок эти собаки быстро начинают дебоширить.
Йоркширский терьер
Маленький по размеру, но с большим сердцем. Йорки обладают сильным характером, любят внимание и быстро привязываются к хозяину. Они нуждаются в регулярном уходе за шерстью и четких правилах поведения.
Пендерграфт предупреждает, что из-за любопытства йорки часто попадают в опасные ситуации, поэтому важно держать мелкие предметы подальше. Однако их энергичность и игривость делают их настоящими любимцами семьи.
