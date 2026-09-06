7 утренних привычек, которые многие делают неправильно: они могут забирать энергию

Привычки

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Многие утренние привычки мы выполняем автоматически: нажимаем кнопку «отложить» на будильнике, сразу проверяем телефон, пьем кофе, спешим на работу или обучение. Однако некоторые из этих действий могут усиливать усталость и стресс.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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В то же время нет универсальной «идеальной» утренней рутины. Кому-то комфортно завтракать сразу после пробуждения, а кто-то чувствует голод только через несколько часов. То же касается физических упражнений и времени подъема.

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Эксперты рассказали о семи распространенных утренних ошибках, которые следует просмотреть.

1. Постоянно нажимать кнопку «отложить» на будильнике

Несколько дополнительных минут сна могут казаться приятными, но повторное прерывание сна способно сделать пробуждение еще более тяжелым. Организм каждый раз пытается снова заснуть, а затем вынужден просыпаться через очередной сигнал будильника.

Регулярное использование функции отложить часто свидетельствует не о лень, а о том, что человек просто недостаточно спит.

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Для взрослых от 18 до 60 лет обычно рекомендуют не менее семи часов сна в сутки. Если просыпаться трудно почти каждое утро, следует прежде всего обратить внимание на время отхода ко сну и его качество.

Может помочь стабильный режим — примерно одинаковое время засыпания и пробуждения даже по выходным. Будильник также можно поставить подальше от кровати, чтобы отключить его.

Если человек достаточно спит, но постоянно просыпается истощенным, засыпает днем, сильно храпит или имеет эпизоды остановки дыхания во сне, причина может быть не в утренней рутине. В таком случае следует обратиться к врачу.

2. Проверять телефон сразу после пробуждения

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Для многих смартфон одновременно является будильником, календарем, источником новостей и рабочим инструментом. Поэтому привычка проверять сообщение еще в постели кажется вполне естественной.

Проблема не только на самом экране. Человек еще даже не успел встать, а его внимание уже заполнено рабочими задачами, новостями, чужими проблемами и сообщениями.

Неприятное рабочее известие или тревожная новость может сразу изменить настроение на все утро. А несколько минут в соцсетях легко превращаются в длительное пролистывание ленты, из-за чего приходится еще больше спешить.

Не обязательно полностью отказываться от телефона по утрам. Можно начать с простого правила: первые 10–15 минут после пробуждения не открывать соцсети и новости.

Полезно также отключить ненужные уведомления и не оставлять смартфон прямо у кровати.

3. Остаться в темной комнате

Утренний свет нужен не только для того, чтобы лучше видеть. Оно является важным сигналом для внутренних биологических часов, которые помогают организму понять, что настал день.

Естественный свет способствует повышению бодрости и помогает организму настроиться на дальнейшее засыпание вечером.

Поэтому после пробуждения следует открыть шторы или приподнять жалюзи. Еще лучше — выйти на улицу хотя бы на несколько минут.

Не обязательно устраивать длительную утреннюю прогулку. Можно пройти в ближайшее кафе или магазин, выйти на одну остановку раньше или выпить кофе на балконе.

Даже в пасмурную погоду на улице обычно гораздо светлее, чем в помещении.

4. Начать день с нескольких чашек кофе вместо воды

За ночь организм теряет определенное количество жидкости из-за дыхания, потоотделения и мочеиспускания. Поэтому утром вполне нормально ощущать жажду или сухость во рту.

В то же время нет необходимости заставлять себя выпивать большое количество воды натощак. Также утверждение о том, что стакан воды утром «выводит токсины», не имеет под собой достаточных научных оснований.

Кофе также причисляется к общему потреблению жидкости, поэтому его не следует автоматически считать «обезвоживающим» напитком. Проблема возникает тогда, когда человек на протяжении всего утра пьет только крепкий кофе или энергетики и игнорирует жажду.

Так что утром можно просто держать возле себя стакан воды и пить в течение некоторого времени небольшими порциями.

Относительно кофеина нет убедительных доказательств, что здоровому человеку обязательно нужно ждать 90 минут после пробуждения перед первой чашкой кофе. Значительно важнее общее количество кофеина в течение дня и индивидуальная реакция организма.

Если после кофе возникают дрожь, учащенное сердцебиение, тревожность, проблемы с желудком или сном, его количество следует просмотреть.

5. Пропускать завтрак или есть только сладкое

Вокруг завтрака существует немало мифов. Одни считают, что есть нужно обязательно сразу после пробуждения, другие — что его пропуск автоматически полезен.

По сути универсального режима питания не существует. Если человек утром не голоден, хорошо чувствует себя и полноценно питается позже, сам по себе пропуск завтрака не обязательно проблема.

Другая ситуация — когда завтрак пропускают из-за спешки, а затем из-за сильного голода быстро покупают сладкую выпечку, шоколад или другие перекусы.

Сладкие хлопья, сдобная выпечка или подслащенный кофе могут быстро дать энергию, но если в пище мало белка и клетчатки, голод может вернуться довольно быстро.

Сбалансированный завтрак не обязательно должен быть сложным. Это может быть натуральный йогурт с овсянкой и фруктами, яйца с цельнозерновым хлебом и овощами, творог или несладкая овсяная каша.

Главное, чтобы рацион не состоял преимущественно из добавленного сахара и рафинированной муки, а содержал белок, клетчатку и достаточное количество углеводов.

6. Сразу чистить зубы после кислого завтрака

Чистить зубы утром — полезная привычка, однако важное значение имеет время процедуры.

Цитрусовые, фруктовые соки, смузи и другие кислые продукты могут временно влиять на поверхность зубной эмали. Если сразу после завтрака активно чистить зубы, можно дополнительно механически воздействовать на эмаль.

Один из вариантов — чистить зубы до завтрака. Если комфортнее делать это после еды, лучше подождать примерно пол часа.

В это время можно прополоскать рот водой. При чистке зубов следует использовать щетку с мягкой щетиной и фторсодержащую зубную пасту, не нажимая на зубы слишком сильно.

В то же время вечерняя чистка зубов не менее важна, чем утренняя. В общем, зубы рекомендуют чистить дважды в день примерно по две минуты.

Если регулярно возникают кровоточивость десен, боль или повышенная чувствительность зубов, следует обратиться к стоматологу, а не пытаться решить проблему более сильной чисткой.

7. Начинать день без движения и в постоянной спешке

Словосочетание «утренняя тренировка» часто ассоциируется с бегом или изнурительными занятиями. Поэтому люди могут решить, что лучше вообще ничего не делать.

Но утренняя активность не обязательно должна быть интенсивной. Несколько минут легкой зарядки, прогулки или подъема по лестнице уже могут быть лучшим вариантом, чем полная недвижимость.

После пробуждения можно осторожно размять плечи, шею, бедра и голеностопные суставы или просто немного пройтись.

Не менее важно избавиться от утренней спешки. Если просыпаться в последнюю минуту, первое время дня может пройти в постоянном ощущении нехватки времени.

Однако решение не всегда состоит в том, чтобы ставить будильник раньше — особенно если из-за этого придется сократить продолжительность сна.

Вместо этого можно вечером подготовить одежду, собрать сумку, продумать завтрак и проверить время выхода из дома. Это поможет сделать утро более спокойным без сокращения сна.

Не нужно создавать идеальную утреннюю рутину

Здоровое утро — это не обязательно подъем на рассвете, холодный душ, тренировка, ведение дневника и сложный завтрак.

Если пытаться втиснуть все эти привычки в загруженное утро, они могут стать дополнительным источником стресса.

Лучше начать с одной небольшой смены: поставить будильник подальше от кровати, открыть шторы после пробуждения, подготовить стакан воды или отложить проверку соцсетей.

Когда новая привычка станет естественной, можно прибавить следующую. Именно постепенные и реалистичные изменения помогают создать утреннюю рутину, которая не истощает, а наоборот помогает начинать день более спокойно и энергично.

Как мы писали, психологи считают, что привлекательность человека в значимой степени зависит не от наружности, а от его поведения и внутреннего состояния. Постоянные оправдания, сомнения в себе и чрезмерная ориентация на реакцию других могут производить впечатление неуверенности. Стремление понравиться всем и постоянно подстраиваться под окружение лишает человека автономности и естественности. Постоянные жалобы, отсутствие собственных интересов и чрезмерный контроль за своим поведением могут отталкивать людей. Еще одной проблемной привычкой является ожидание, что другой человек сделает вас счастливым, ведь такая эмоциональная зависимость может превратить отношения в чрезмерную нагрузку.

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