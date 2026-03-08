- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 2 мин
70 дней подсчета: женщина установила необычный рекорд Гиннеса
Фавор Огечи Ани посчитала вслух до 1 070 000.
Жительница Нигерии Фавор Огечи Ани установила необычный мировой рекорд, посчитав вслух до 1 070 000. Именно этот результат стал самым большим числом, когда-либо озвученным непрерывно в пределах подобного рекорда.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Чтобы достичь цели, женщина соблюдала строгий распорядок в течение 70 дней. Ее день начинался с обычных утренних дел – молитвы и завтрака, после чего она часами занималась подсчетом чисел. После короткого перерыва на обед Фавор снова продолжала считать до самого вечера.
Весь процесс транслировался в прямом эфире на YouTube. Начав с числа один, она дошла до 1 070 000.
По словам Фавор, идея установить рекорд появилась из-за желания попробовать что-нибудь новое и проверить собственные возможности.
«Сама жизнь вдохновила меня на этот вызов. У меня было сильное внутреннее желание выйти за пределы привычного и достичь чего-то действительно необычного», – рассказала она.
Каждый день женщина тратила на подсчет около 14 часов. Несмотря на значительную физическую и психологическую нагрузку, она смогла выдержать испытание благодаря поддержке близких и следящих за трансляцией зрителей.
«Прямая трансляция на YouTube была невероятным опытом. Понимание того, что люди смотрят и болеют за меня, очень помогало сохранять мотивацию», — отметила рекордсменка.
Предыдущий рекорд предполагал подсчет до одного миллиона. Фавор удалось превзойти его, назвав еще на 70 тысяч чисел больше.
Финальный день стал для нее особенно эмоциональным.
«Когда я произнесла последнее число, почувствовала и облегчение и огромную радость. Это было невероятное осознание того, что я смогла достичь чего-то действительно уникального», – поделилась она.
Хотя 70 дней с почти одинаковым ежедневным графиком могли показаться изнурительными для многих людей, Фавор говорит, что никогда серьезно не думала об отказе от своей цели.
Теперь число 1 070 000 стало символом ее настойчивости, преданности и любви к делу, которое на первый взгляд кажется очень простым – подсчет.
Напомним, мужчина с самым большим количеством зубов в мире показал свою уникальную улыбку.