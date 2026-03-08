70 дней подсчета: женщина установила необычный рекорд Гиннеса

Фавор Огечи Ани / © Guinness World Records

Жительница Нигерии Фавор Огечи Ани установила необычный мировой рекорд, посчитав вслух до 1 070 000. Именно этот результат стал самым большим числом, когда-либо озвученным непрерывно в пределах подобного рекорда.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Чтобы достичь цели, женщина соблюдала строгий распорядок в течение 70 дней. Ее день начинался с обычных утренних дел – молитвы и завтрака, после чего она часами занималась подсчетом чисел. После короткого перерыва на обед Фавор снова продолжала считать до самого вечера.

Весь процесс транслировался в прямом эфире на YouTube. Начав с числа один, она дошла до 1 070 000.

По словам Фавор, идея установить рекорд появилась из-за желания попробовать что-нибудь новое и проверить собственные возможности.

«Сама жизнь вдохновила меня на этот вызов. У меня было сильное внутреннее желание выйти за пределы привычного и достичь чего-то действительно необычного», – рассказала она.

Фавор Огечи Ани / © Guinness World Records

Каждый день женщина тратила на подсчет около 14 часов. Несмотря на значительную физическую и психологическую нагрузку, она смогла выдержать испытание благодаря поддержке близких и следящих за трансляцией зрителей.

«Прямая трансляция на YouTube была невероятным опытом. Понимание того, что люди смотрят и болеют за меня, очень помогало сохранять мотивацию», — отметила рекордсменка.

Предыдущий рекорд предполагал подсчет до одного миллиона. Фавор удалось превзойти его, назвав еще на 70 тысяч чисел больше.

Финальный день стал для нее особенно эмоциональным.

«Когда я произнесла последнее число, почувствовала и облегчение и огромную радость. Это было невероятное осознание того, что я смогла достичь чего-то действительно уникального», – поделилась она.

Фавор Огечи Ани / © Guinness World Records

Хотя 70 дней с почти одинаковым ежедневным графиком могли показаться изнурительными для многих людей, Фавор говорит, что никогда серьезно не думала об отказе от своей цели.

Теперь число 1 070 000 стало символом ее настойчивости, преданности и любви к делу, которое на первый взгляд кажется очень простым – подсчет.

