70-летний дедушка устроил погоню с полицией: как оказалось, он управлял авто без прав 40 лет

В городе Вельс, Австрия, сотрудники полиции смогли задержать печально известного водителя, управлявшего автомобилем без прав в течение 40 лет.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

70-летний австриец привлек к себе внимание из-за эпатажного поведения за рулем. Однако он не захотел проходить проверку и поэтому скрылся. Во время побега он нарушал правила дорожного движения, что подвергало значительному риску других участников дорожного движения.

В частности, мужчина проигнорировал несколько улиц с односторонним движением и ехал в неправильном направлении, несмотря на узкие полосы движения. Он несколько раз опрометчиво совершал обгоны, несмотря на встречное движение, ехал со скоростью более 80 км/ч в зоне, где разрешено 30 км/ч, и пересекал железнодорожный переезд на красный свет.

Во время дальнейшей поездки подтвердилось подозрение, что мужчина может быть знаменитым водителем без прав. Поэтому несколько патрульных машин поехали к нему домой. Подозреваемый действительно припарковал свой автомобиль там.

Водитель объяснил свой поступок и сказал, что был напуган самим собой и своими действиями. Однако, поскольку полиция преследовала его только одним автомобилем, он, очевидно, увидел определенный шанс избежать остановки и поэтому хотел сбежать.

По его собственным словам, 70-летний мужчина управляет автомобилем без прав уже 40 лет. Только в этом году его уже дважды останавливали за это правонарушение.

Проверка на алкотестере дала отрицательный результат, нарушителю запретили управлять машиной, а также отобрали ключи от автомобиля. Теперь пенсионеру будут предъявлены обвинения в десятках правонарушений.

Напомним, пьяный водитель на Закарпатье врезался в заправку, после чего купил еще выпивки. Уровень алкоголя в его организме более чем в 6 раз превышал допустимую норму.

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