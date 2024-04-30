70-летний мужчина платит 400 долларов в неделю за рекламу на билборде, чтобы найти любимую – фото

Уставший от одиночества мужчина решил установить гигантский билборд за 400 долларов в неделю, где он призывает женщин к "браку и караоке".

Об этом пишет New York Post.

70-летний Эл Гилберти заплатил за установку билборда, рекламирующего его желание найти себе партнершу. Расположенный в городе Свитвотер, штат Техас, США, билборд уже принес ему определенный успех: всего за две недели Эл получил более 400 звонков и 50 электронных писем.

На биллборде высотой шесть метров изображен Эл, рядом с текстом: "Одинокий мужчина может переехать в Свитвотер. Ищет женщину, настроенную на брак и любящую караоке".

Эл Гилберти / Фото: SWNS

Разведенный отец одного ребенка говорит, что большинство звонков поступает от людей, которым нужны деньги, но он надеется, что скоро найдет "свою половинку".

Его три пункта, не подлежащие обсуждению – верность, честность и искренность, и он говорит, что готов переехать в любую точку США ради правильного человека. Он даже говорит, что переехал бы в Великобританию, если бы это означало, что он обрел свою любовь.

Бывший промоутер поделился: "Последнее сообщение появилось 2 апреля, и я получил более 400 звонков и, возможно, 40 или 50 электронных писем чуть больше, чем за две недели. Я перенаправляю звонки на телефон друга. Было больше запросов от людей, которые хотят получить что-то от меня – что я понимаю, я бы, наверное, сделал то же самое! Люди спрашивали, думая, что я богат, чтобы помочь со счетами! Я хочу встретить нужного человека, но он мне еще не позвонил. Если я встречу нужного человека, я хочу посмотреть в его глаза и увидеть, как он отреагирует. Я бы поехал в Европу, чтобы встретить кого-то, мне нужно только разобраться с паспортом. Я ищу стройную и умную женщину. Я просто хочу кого-то преданного, кого-то честного и искреннего, кто будет заниматься тем, чем действительно хочет заниматься".

Эл Гилберти / Фото: SWNS

Относительно того, что Эл может предложить потенциальной партнерше, он говорит, что умеет хорошо слушать и открыт.

Он добавил: "Я могу предложить того, кто будет слушать. У меня есть пенсия, я в хорошей форме, я не выгляжу на свой возраст и я открыт. Многие люди пожилого возраста замкнуты, а я нет. Я не женат с 2015 года. Я был с человеком, который был на 26 лет младше – это тоже о чем-то говорит, если человек моложе меня, я не против. Я думаю, что все немного одиноки – если ты не с кем-то, с кем ты постоянно, то ты сам по себе".

Первое свидание для Эла зависит от того, где находится потенциальная партнерша. Он сказал: "Если это кто-то, кто живет в Европе, то придется некоторое время быть на расстоянии. Оттуда, если человек захочет приехать сюда, в США, это было бы здорово, или я уеду в Великобританию. Я готов переехать куда угодно в пределах США. Все зависит от человека – пока я не собираюсь просаживать деньги, а потом уезжать! Конечно, я ищу славы с билбордом, но я тоже хочу встретить правильного человека".

Эл Гилберти / Фото: SWNS

Напомним, 73-летняя женщина вышла замуж за младшего на 34 года любимого. Она не стесняется признаться, что с любимым "занимается сексом больше, чем другие".

Читайте также: