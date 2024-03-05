70-летний мужчина за всю жизнь съел рекордное количество Биг Маков: известно сколько (фото)

Первый гамбургер он съел 17 мая в 1972 году.

Американец, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса по количеству съеденных за всю жизнь Биг Маков из Макдональдса, продолжил свой рекорд, съев еще 728 гамбургеров в 2023 году.

В Книге рекордов Гиннеса говорится, что житель Фонд-дю-Лака, 70-летний Дональд Горске, за всю жизнь съел 34 128 Биг Маков.

Горске, сохранивший чеки и упаковку от каждого съеденного им гамбургера, впервые попробовал фирменное блюдо 17 мая в 1972 году.

"В тот момент я сказал: "Я наверняка буду есть это до конца своей жизни". Я бросил коробки на заднее сиденье и начал их считать с первого дня", — рассказал фанат фастфуда.

Дональд Горске / Фото: guinnessworldrecords.com

Горске, являющийся рекордсменом с 1999 года, говорит, что его вкусы в еде впоследствии изменились: раньше он съедал до девяти сэндвичей в день, но сейчас он обычно ограничивается двумя.

"Люди, которые наблюдали, как я ем Биг Мак, часто отмечают, что выгляжу, будто ем его впервые", — сказал он.

Дональд не прочь пробовать что-то новое: однажды, в 1984 году, он съел Burger King Whopper, но решил, что это просто не тот вариант.

"Если мне что-то нравится, я всегда этого соблюдаю", — сказал он.

Дональд Горске / Фото: guinnessworldrecords.com

Так что, кроме Биг Маков, Дон больше ничего не ест. Он пропускает завтрак, и единственная еда, которую он употребляет, – это небольшой вечерний перекус, например мороженое, фруктовый батончик или картофельные чипсы. Его любимой едой раньше были лобстеры, но Дон говорит, что в последний раз он ел их более 28 лет назад.

Мужчина также поделился, что его необычная диета не нанесла вред здоровью, и он поддерживает свою фигуру, воздерживаясь от картофеля фри.

"Многие думали, что я уже мертв, но я уже 24 года являюсь рекордсменом — одним из самых продолжительных рекордсменов Книги рекордов Гиннеса, так что для меня это очень круто", — похвастался он.

Дональд Горске / Фото: guinnessworldrecords.com

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