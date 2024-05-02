70-летний одинокий мужчина обнаружил, что у него есть взрослая дочь: история из жизни

Жизнь одинокого мужчины изменилась за одну ночь после того, как он узнал, что у него есть давно потерянная дочь.

Мужчина, которому сейчас 70 лет, провел большую часть своего пенсионного возраста в одиночестве, имея только друзей и соседей, составлявших ему компанию. Но теперь все полностью изменилось после того, как тест ДНК показал, что у него не только 50-летняя дочь, но и внуки и правнуки.

Отвечая на вопрос Quora "Кто-нибудь когда-либо делал ДНК-тест и обнаружил что-то абсолютно шокирующее", его близкая подруга поделилась этой историей.

Она сказала: "Мой хороший друг был в шоке. Он, 70-летний холостой мужчина, узнал, что у него есть ребенок. Матерью ребенка была его школьная подруга, которая от него забеременела, и он никогда не знал ни о беременности, ни о том, что она отдала ребенка на усыновление. Он встретил свою дочь через 50 лет, когда она провела тест ДНК, как и брат моей подруги. Так она нашла своего дядю, а потом и биологического отца".

С тех пор мужчина поддерживает связь со своей семьей и с удовольствием узнает об их жизни, интересах и опыте.

Она добавила: "Мой холостый друг за одну ночь стал прадедушкой и очень радуется, что в его жизни появилась эта новая семья. Они великолепны".

Однако, оказывается, он не единственный, кто раскрыл тайну после теста ДНК, как рассказал другой пользователь: "Моей маме было 79 лет, когда выросшая женщина в том же маленьком городке, что и она, вышла с ней на связь и начала общаться. Моя мама сказала: "Я не знаю, кто этот человек, но он, кажется, знает меня". В конце концов эта женщина сказала маме, что она ее сводная сестра. Они организовали тест ДНК, и оказалось, что существует "высокая вероятность" того, что они сводные сестры. Поэтому через 79 лет вся ее родословная изменилась. История закончилась тем, что отец моей мамы не мог иметь детей, а ее мать очень хотела, поэтому отцу этой другой женщины разрешили родить ребенка от моей бабушки, и этот ребенок стал моей матерью. Очевидно, другая семья знала о случившемся, но держала это в тайне до тех пор, пока моей маме не исполнилось 79 лет, когда ее сводная сестра решила поговорить с мамой и узнать, была ли она хорошим человеком. Решив, что да, она рассказала ей о сложившейся ситуации".

Напомним, ДНК-тест разрушил 18-летний брак мужчины. Он заявил, что теперь даже не может смотреть на свою жену.

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