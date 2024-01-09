70-летняя женщина, родившая двойню, впервые показала фото малышей

Недавно их выписали из роддома.

70-летняя женщина, недавно родившая двойню, поделилась первыми фотографиями малышей.

Об этом пишет Today.

"Чудо-младенцы", как их называет педиатр, вернулись домой из больницы вместе с мамой.

Сафина Намуквайя родила мальчика и девочку с помощью кесарева сечения в Международной женской больнице и Центре лечения бесплодия в Кампале, Уганда, 29 ноября. Младенцы были выписаны 6 января, каждый весил 2,2 кг.

"Она не может прекратить смотреть на них", — рассказал врач и специалист по репродукции Эдвард Тамале Сали, добавив, что она "любящая" и "игривая" мать.

Намуквайя дала дочери имя Шакира Бабийре Набагала, а сыну – Като Шафик Кангаве (сокращенно Бабийре и Като).

70-летняя женщина родила двойню / Фото: Samuel Tamale-Sali

Сали рассказал, что у Сафины также новое прозвище: теперь в селе ее называют Налонго, что означает мать близнецов. А ее мужа, Валусимби Бадру, называют Салонго – отец близнецов.

"Она в хорошей форме, ее кровяное давление в норме, у нее нет диабета – она очень здоровая женщина, и вся Африка радуется за нее", — сказал медик. "Если вы хотите еще одного ребенка, мы здесь", — обратился к мамочке он.

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Со своей стороны, педиатр Глория Луньоло описала близнецов как "чудо-младенцев" и сказала, что они едят смесь и грудное молоко.

1 декабря, через два дня после родов, Намуквайя рассказала, что чувствует себя "прекрасно".

"Кто-то может возразить, что 70 лет — это возраст, но Бог решил, что в 70 лет у меня родятся двойняшки. Нет никого, кто мог бы ограничить власть и силу Бога", — поделилась она.

70-летняя женщина родила двойню / Фото: Samuel Tamale-Sali

Намуквайя, также воспитывающая трехлетнюю дочь, сказала, что имеет сильную поддержку: "Некоторые домохозяйства помогают мне со стиркой и детьми из-за моего возраста".

Чтобы помочь с зачатием своих детей, Намуквайя обратилась к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Из-за возраста она использовала донорские яйцеклетки и сперму мужа.

Напомним, женщина 35 лет жила с окаменевшим плодом ребенка внутри. 73-летняя женщина жаловалась на боль в животе.

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