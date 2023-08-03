70-летнюю женщину, которая победила рак, повели к алтарю ее врачи-онкологи — фото

Выздоровевшая от рака женщина попросила своих врачей-онкологов повести ее к алтарю в день свадьбы.

Об этом пишет nypost.com.

Пройдя через изнурительные курсы химиотерапии, 70-летняя Шери Джеймс знала, что единственные люди, которым она хотела поручить эту миссию, были те, кто спас ей жизнь.

У бывшей медсестры акушерства диагностировали рак анального канала в 2021 году, когда она встречалась с 77-летним Биллом.

"Мне поставили диагноз плоскоклеточный рак анального канала. И я сказала ему: "Похоже, пора расставаться. Я собираюсь бороться с раком, и я думаю, что тебе нужно отправиться в путешествие, как ты всегда хотел". И он отказался", – вспомнила Джеймс.

Шери Джеймс с мужем / Фото: Patrick Curphey

Шери сказала, что после того, как ей поставили диагноз, она сразу принялась искать лечебные центры. Она решила проехать около 2400 км от своего дома в Севен-Спрингс, Северная Каролина, в Онкологический центр Андерсона Техасского университета в Хьюстоне для лечения.

"Я знала, что у доктора медицины Андерсона есть клиника, которая занимается лечением анального рака, и я пошла туда именно с этой целью", — добавила она.

С февраля по апрель 2021 года Джеймс прошла курс химиотерапии и лучевой терапии. Ее онкологи, Ван Моррис и Эмма Холлидей, сначала сказали ей, что они надеются, что через шесть месяцев после лечения у нее не будет рака. Но она поправилась через три месяца.

Шери Джеймс и Эмма Холлидей / Фото: Patrick Curphey

"Я даже не могла представить, как выйду замуж без них. Я часто говорила им: "Вы так усердно работаете, чтобы спасти мою жизнь". Они должны быть там. Я должна была их спросить", — поделилась пенсионер.

Для Морриса и Холлидей приглашение Джеймс было необычным, и им понравилась возможность стать частью великого дня для бывшей пациентки.

"Это был один из самых простых вопросов, которые мне как врачу-онкологу задавал пациент", – сказал Моррис ABC News.

Шери Джеймс, Ван Моррис и Эмма Холлидей / Фото: Patrick Curphey

"Как онкологи, мы, к сожалению, гораздо чаще получаем приглашение на похороны, чем на свадьбу", — добавила Холлидей. "Итак, это был такой красивый и радостный праздник, и сказать "это то, что я никогда не забуду", эти слова даже не передают чувства. Это действительно потрясающе".

Шери и Билл Джеймс поженились 11 июня в Нью-Берне, Северная Каролина. Невеста сказала, что для нее такая честь, что врачи ведут ее к алтарю.

Шери Джеймс с мужем и врачами-онкологами / Фото: Patrick Curphey

"Это был самый прекрасный момент в моей жизни", – сказала она. "Я чувствовала, что не могу обойтись без них, потому что не могла праздновать жизнь без людей, которые так усердно работали, чтобы дать мне это. Поэтому было просто волшебно, что они были там".

Напомним, ранее невесту повел к алтарю полицейский, который посадил ее отца за решетку. Также она пригласила для этой роли еще 14 человек.

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