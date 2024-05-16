71-летний девственник пожаловался, как из-за женщин вынужден жить в изоляции 55 лет — фото

Мужчина так боится женщин, что десятилетиями живет в самоизоляции и никогда не занимался сексом.

Об этом пишет Mirror.

71-летний Калликсте Нзамвита прожил в одиночестве 55 лет. Это решение, изменившее его жизнь, он принял в возрасте всего 16 лет. Отшельник решил, что не выйдет из дома, если это будет означать, что он будет контактировать с женщинами.

Он объяснил причины, почему выбрал монашескую жизнь, YouTube-канала Arifmax: "Причина, по которой я закрылся здесь и обнес свой дом забором, заключается в том, что я хочу быть уверенным, что женщины не будут приближаться ко мне".

Калликсте Нзавита / Фото: Afrimax English/YouTube

Нзамвита продолжал говорить, что это было потому, что женщины его "пугали": "Я не хочу, чтобы женщины были рядом со мной, потому что они меня очень пугают".

Сильные страхи перед женщинами, как у Нзамвиты – это состояние, известное как гинофобия, которое является тревожным расстройством, которое проявляется в окружении женщин или во время мыслей о них, сообщает MedicalNewsToday.

По иронии судьбы, несмотря на ужас от мысли о девушке, Нзамвита так и жил бы изолированно, если бы не женщины, живущие вокруг его дома, огражденного 5-метровым забором.

Дом Нзамвита / Фото: Newsflash

Хотя мужчина не позволяет им заходить в свой дом, даже разговаривать или приближаться к нему, они забрасывают его вещами.

Одна из женщин рассказала: "Удивительно, хотя он боится женщин, именно мы помогаем ему достать еду и некоторые вещи, которые ему нужны. Когда пытаешься ему помочь, он не хочет, чтобы мы приближались или разговаривали с ним. Вместо этого мы даем ему вещи, бросая их к его дому, а затем он приходит и забирает их. Он не подпускает нас к себе близко, но все равно берет то, что мы предлагаем на расстоянии".

Калликсте Нзавита / Фото: Afrimax English/YouTube

Соседки также говорят, что почти не видели, чтобы он уходил из дома, и каждый раз, когда он видит женщину возле своего дома, он запирается в нем.

Нзамвита добавил: "Мне достаточно того, как я живу. Я даже не думал о том, чтобы иметь жену и меня это устраивает".

Калликсте Нзавита / Фото: Afrimax English/YouTube

Напомним, женщина 35 лет назад дала клятву оставаться девственной и переехала в пустыню. Она отклонила 15 предложений о браке от мужчин.

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