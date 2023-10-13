71-летний девственник всю жизнь прячется от женщин и построил вокруг дома высокий забор - фото

Несмотря на это, он принимает от них помощь.

Мужчина, который боится женщин и в 71 год остается девственником, рассказал о своей фобии.

Об этом пишет Daily Star.

Каллитксе Нзамвита забаррикадировался в доме на 55 лет из-за страха перед представителями противоположного пола и держался подальше от общественности. Он даже построил массивный забор.

Каллитксе Нзавита / Фото: Newsflash

Мужчина признался, что "очень боялся" женщин, которые к нему приходили домой, поэтому и решил изолироваться. Несмотря на этот страх, местные женщины поддерживают его и помогают ему выжить, поскольку боятся, что он умрет.

Дом Нзавита / Фото: Newsflash

Хотя они и приносят ему продукты, Нзамвита не подпускает их близко:

"Причина, по которой я заперся здесь и поставил забор, заключается в том, что хочу быть уверенным, что женщины не подойдут ко мне поближе".

Со своей стороны, местная жительница поделилась: "Удивительно, хоть он и боится женщин, именно мы помогаем ему добыть еду и некоторые вещи, которые ему нужны. Когда мы пытаемся помочь ему, он не хочет, чтобы мы подходили близко или разговаривали с ним. Мы даем ему вещи, бросая их на территорию дома, а потом он приходит и забирает их. Он не позволяет нам приблизиться к нему, но все равно берет то, что мы предлагаем, на расстоянии".

Если Нзамвита заметит женщину на дороге, он сразу забежит в дом и захлопнет за собой дверь.

Считается, что ярый холостяк страдает гинофобией — иррациональным страхом перед женщинами. Симптомы могут быть вызваны просто мыслями о женщинах, что делает жизнь Каллитксе достаточно тяжелой. Панические атаки, обильное потоотделение, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание все это перечислено как потенциальные симптомы. То же можно сказать и об ощущении слабости и проблемах с желудком, когда вы находитесь рядом с противоположным полом.

Напомним, учителя уволили из-за видео в TikTok. Известно, что он публиковал в Сети.

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