71-летний мужчина съел 35 000 Биг-Маков – фото, подробности

Американец, являющийся рекордсменом по количеству съеденных бургеров Биг-Мак из МакДональдса за всю жизнь, съел уже более 35 000 с 1972 года.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Дональд Горске из Фонд-дю-Лака съел свой 35 000-й бургер 15 марта, спустя почти 53 года после того, как он начал отслеживать свою ежедневную одержимость бургерами. Он говорит, что съедает по два в день – один на обед и один на ужин.

Все началось 17 мая в 1972 году, когда Дональд купил свой первый автомобиль. Тогда он съедал по девять Биг-Маков в день, а после того, как выбросил на заднее сиденье три использованные коробки из-под бургеров, понял, что это единственная пища, которую он хочет есть до конца своей жизни.

"Это лучший сэндвич в мире!" — сказал Дональд, говоря о классических двух котлетах из говядины, специальном соусе, салате, сыре, маринованных огурцах, луке, на булочке с кунжутом.

Дональд Горске / Фото: guinnessworldrecords.com

"Что сделало меня энтузиастом Биг-Мака, так это гамбургер. Я знал, что хочу есть свою любимую еду, гамбургер, каждый день", — сказал он. "Основная причина, почему я оставался в этом стремлении в течение многих лет, состоит в том, что Биг-Маки все еще остаются моей любимой едой, и я с нетерпением каждый день жду, когда смогу есть их".

Дональд сохранил эти оригинальные три коробки и стал собирать то, что впоследствии стало огромной коллекцией памятных сувениров МакДональдса, раскинувшейся на полках одной из комнат его дома. Он сказал, что его вдохновило издание Книги рекордов Гиннесса 1970 года, и он знал, что единственный рекорд, который он точно мог бы побить – это съедать гамбургер каждый день. Сейчас это один из самых непрерывных рекордов в истории.

Дональд Горске / Фото: guinnessworldrecords.com

"Это никогда не был рекорд одного дня, чтобы попасть в книгу рекордов, а скорее рекорд каждого дня, день за днем", — сказал он. "И теперь, после более чем 50 лет ежедневного потребления одной и той же пищи, я спрашиваю себя: "Куда же делось время?".

Дональд сохранил каждую коробку и чек от купленных бургеров, которые он аккуратно разложил по коробкам и пакетам, а на стене висит календарь с подсчетом съеденных за день котлет.

"Я, наверное, буду есть Биг-Маки каждый день до конца своей жизни", – шутит он. "И когда я выйду на улицу, мои ребята смогут записать, какой Биг-Мак я съел в последний раз, и они смогут сказать людям: "Именно столько Биг-Маков убьет вас!".

Дональд Горске / Фото: Guinness World Records

Несмотря на диету, жена Дональда Мэри, которой он сделал предложение руки и сердца в МакДональдсе, подтвердила, что состояние его здоровья действительно хорошее, а регулярные визиты к врачу показывают, что уровень сахара и холестерина в крови в норме. Мужчина теперь добросовестно относится к употреблению блюда и ежедневно делает 10-километровые прогулки по своему району, чтобы оставаться активным.

"Совет, который я бы дал тому, кто хотел бы обжаловать мой рекорд — не делайте этого", — пошутил Дональд. "Я умру еще до того, как вы успеете его обжаловать. Я благословен высоким метаболизмом и крепким здоровьем, которые позволяют мне есть Биг-Маки, не набирая при этом лишнего веса", — сказал он. "Я, пожалуй, единственный человек, который может есть Биг-Маки каждый день без вреда для здоровья".

А самый большой урок, который Дональд усвоил за годы коллекционирования – хранить лишние Биг-Маки в морозильной камере, если доступ к МакДональдсу будет ограничен из-за метели. Теперь он также посещает местную франшизу дважды в неделю, чтобы запастись бургерами вместо того, чтобы ездить каждый день, чтобы сэкономить на бензине.

Дональд Горске / Фото: Guinness World Records

Дональд пробовал два других бургера, кроме Биг-Мака – один "Бургер Кинг Воппер" в 1984 году и один двойной бургер "Топпер" в 1984 году — но говорит, что ни один другой сэндвич не может завоевать его корону. "Есть много других сетей бургерных, которые у меня никогда не было желания попробовать", — говорит он.

Рекордсмен добавил, что люди часто спрашивают его, что он будет делать, если бренд перестанет делать культовый сэндвич, но он не волнуется – со всеми деньгами, которые он вложил во франшизу на протяжении многих лет, он надеется, что повара продолжат готовить их для него.

"Думал ли я когда-нибудь о своем последнем Биг-Маке? Да, когда я буду на смертном одре, а мой сын получит Биг-Мак для меня на дорогу", — поделился Дональд.

Напомним, как пенсионерка отсудила у McDonald's $2,7 млн. В ее честь даже придумали премию.

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