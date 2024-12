71-летняя актриса, которую любил Пабло Эскобар, полностью обнажилась и шокировала фигурой (фото)

Аргентинская блогерша Грасиэла Альфано ускорила пульс дерзким снимком, где предстала полностью обнаженная.

71-летняя бабушка поделилась с миллионом подписчиков откровенным кадром в Instagram Stories.

На снимке она без одежды наклонилась над своей кроватью, щеголяя своей безупречной фигурой.

Модель и бывшая актриса, снявшаяся в многочисленных комедийных фильмах 1970-х годов, показала, почему ее до сих пор считают секс-символом в Латинской Америке.

Грасиэла Альфано / Фото: instagram.com/iconoalfano

Поклонники отдали ей должное такими комментариями, как "она выглядит так, будто ей снова 18 лет", "состариться как Грасиэла Альфано – это все, чего я стараюсь" и "надеюсь, я буду иметь такую же фигуру, когда мне будет 71".

Альфано впервые обрела популярность, когда выиграла конкурс красоты "Мисс Сьете Диас" в 1971 году. Затем она сделала длинную карьеру в кино и на телевидении у себя на родине, в Аргентине.

Она сказала, что ее нынешняя роль бабушки не противоречит тому имиджу, который она поддерживала на протяжении всей своей карьеры, сообщает Need To Know.

Альфано объяснила: "Я очень четко осознаю границы фантазии и то, что я представляю в своей работе. Должна ли я быть дивой? Да, я должна быть дивой. Но потом я оставляю это позади и могу быть матерью и бабушкой, и я думаю, что это то, что люди видят во мне. Многие аргентинские ребята останавливаются, чтобы сказать мне, что я вдохновляю их. Это меня трогает".

Грасиэла Альфано / Фото: instagram.com/iconoalfano

Грасиэла, которая сейчас находится в отношениях с бизнесменом Карлосом Бустином, также рассказала, что едва не вышла замуж за наркобарона Пабло Эскобара до того, как он возглавил Медельинский картель.

Она сказала: "Это не миф, это правда. Это было в 1972 году, когда я была Панамериканской королевой красоты. Он был просто мальчиком из Медельина, который хотел быть рядом с королевой Аргентины, которой была я. Он еще не был тем, кем стал впоследствии ему было 20, а мне 19. Он любил красоту, все время смотрел на меня, не говоря ни слова. Я сказала ему: "Пабло, не смотри на меня так, чего ты пялишься?". Казалось, он был глубоко влюблен, а я нет. Самое смешное, что в то время моя мама поехала со мной в путешествие, и она любила этого парня. Он был еще мальчиком, но очень воспитанным. Мама хотела, чтобы я вышла за него замуж, потому что он казался таким хорошим парнем".

Грасиэла Альфано / Фото: instagram.com/iconoalfano

