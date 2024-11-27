72-летний мужчина спит в одной кровати с аллигатором – фото

Француз, работавший в Африке гидом, ошарашил, что держит в своем европейском доме 400 экзотических животных и даже спит вместе с аллигатором.

Об этом пишет SCMP.

Бунгало 72-летнего Филиппа Жилле на западе Франции также является домом для ядовитой габонской гадюки, плюющейся кобры, питона, черепах-аллигаторов, которые могут откусить палец, тарантулов и скорпионов.

Когда кто-то незнакомый заходит в гостиную Филиппа, из-под журнального столика рычит двухметровый аллигатор Гатор.

"Успокойся", — говорит Жилле, и аллигатор возвращается к своей дремле возле Али, другого дремлющего аллигатора.

"Когда бушует шторм, он приходит спать ко мне в постель", – рассказал Жилле. "Люди думают, что я сошел с ума".

Филипп Жилле / Фото: leetchi.com

В саду обитает Нило, нильский крокодил, который, по словам Жилле, является "одним из самых опасных видов". Куры бродят, царапаясь в поисках пищи.

Видео таких эпизодов и другие повседневные рассказы о его смертоносном зверинце из 400 животных сделали Жилле звездой социальных сетей. Они также популяризируют его благотворительную организацию Inf'Faune, которая имеет целью рассказывать людям о животных, которыми он так увлекается.

Филипп прожил в Африке 20 лет, работая охотничьим гидом. Он рассказывал, что часто ловил там крокодилов, чтобы держать их подальше от сел. Вернувшись во Францию, он стал герпетологом – специалистом по рептилиям и амфибиям. Он поселился в Куэроне, западнее Нанта, вместе со своим партнером, детьми и животными.

Филипп Жилле / Фото: leetchi.com

Большинство животных были куплены или переданы ему людьми, которые больше не могли о них заботиться. Иногда к нему обращается также таможенный департамент Франции.

"Вы не можете просто освободить их", — говорит Жилле. "С глобальным потеплением выпущенные на свободу кобры могут размножаться и распространяться. Разве это то, что мы хотим оставить нашим детям?".

Филипп Жилле / Фото: leetchi.com

Однако финансирование его пристрастия стало проблемой после пандемии. Его ассоциация больше не может организовывать дни открытых дверей для сбора средств, чтобы показать животных общественности. Раньше они приносили 100 000 евро в год. Теперь его видеоролики в социальных сетях – основной способ донести до людей информацию о сохранении природы. Для каждого видео он выбирает другое животное, сочетая образование и юмор, "чтобы развенчать легенды и предубеждения о диких животных".

За первые четыре месяца на YouTube у Inf'Faune появилось 100 000 подписчиков, а сейчас их 198 000. У Жилле также есть почти 700 000 подписчиков в TikTok. Доходы позволяют Жилле и 20 волонтерам, которые ему помогают, кормить животных.

Но с возрастом мужчина все больше беспокоится о будущем.

"Аллигаторы в среднем живут до 100 лет, а Али и Гатор – около 30. Волонтеры должны будут взять на себя эту функцию", — сказал он.

Филипп Жилле / Фото: leetchi.com

Он уже обучает волонтеров по уходу за животными и хочет создать специализированное убежище для рептилий вдали от пригорода, где будет меньше потребности в клетках.

Благодаря своей интернет-странице Жилле уже собрал 15 000 евро на создание центра. "Существуют приюты для собак и кошек, почему бы не создать их для этих видов?".

Напомним, украинские полярники рассказали о необычном бейби-буме на острове Галиндез. Уже около 900 гнезд имеют яйца.

Читайте также: