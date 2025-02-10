72-летняя эскортница рассказала, как бросила службу в церкви ради секс-работы – фото

72-летняя женщина, переспавшая с 1000 мужчинами, рассказала о своей эскорт-жизни.

В программе This Morning Кэролайн Ви, также известная как "Грудастая бабушка", поделилась, как отказалась от своей веры в Бога ради секс-работы в свои 60 лет, передает The Sun.

Британка сказала: "В церкви я разочаровалась, потому что моя жизнь не была хорошей, я подумала: "Я больше не верю в это".

Кэролайн, работавшая в то время флористкой, посвятила своей религии сорок лет жизни, но все прекратилось, когда 27-летний регбист начал флиртовать с ней на работе.

"Мне тогда было 57, мы никогда не встречались, но флиртовали по телефону", — пояснила она. "Потом он попросил приехать, я подумала, что это шутка, но потом он спросил, где я была, когда я не явилась".

Кэролайн говорит, что была "слишком застенчива", чтобы встретиться с ним, но решила зайти на сайт знакомств. Там ее засыпали сообщениями мужчины от 18 лет, которые хотели встретиться с ней, чтобы хорошо провести время.

Но Кэролайн, которая призналась, что спала с мужчинами, которым было за 20, говорит, что они были слишком молоды, поскольку были достаточно взрослыми, чтобы быть ее сыновьями.

Кэролайн Ви / Фото: LADbible TV

Наконец-то она встретила мужчину своего возраста и впервые занялась оральным сексом. Она призналась: "Нам было очень хорошо, мы пошли в гостиницу и занялись оральным сексом, чего я никогда раньше не делала. Он сказал: "Где ты этому научилась?" Я ответила: "Нигде, это мой первый раз". Он сказал: "Что ж, у тебя талант". И я подумала, что возьмусь за это. Я больше нигде бы не смогла заработать столько денег, мне это нравится".

К тому времени Кэролайн постоянно встречалась с мужчинами с сайта, чтобы немного развлечься, а также принимала участие в свингерских вечеринках.

Некоторые из мужчин, с которыми она встречалась, говорили, что ей следует подумать об эскорт-услугах, чтобы получать за них деньги, и Кэролайн очень хотела попробовать.

"Ну, если ты можешь получать за это деньги, почему бы и нет? Ты все равно встречаешься с теми же людьми и делаешь то же", — добавила она.

После того, как она создала свой аккаунт, Кэролайн принялась получать деньги за свои услуги и зарабатывает около 3 000 фунтов стерлингов в месяц (155 000 гривен).

Кэролайн Ви / Фото: ITV

Она также смогла бросить работу флористки после того, как секс-работа позволила ей выплатить ипотеку.

"Я буду продолжать, пока смогу, и я предоставляю отличные услуги ребятам, имеющим всевозможные фантазии", — похвасталась британка.

Она также рассказала, что много молодых мужчин, которые фантазируют о жизни с бабушками, поскольку они лучше помогают им, чем молодые женщины.

"Им комфортно с нами, девушки их возраста могут быть бесполезны, поэтому им нравятся старшие женщины, потому что мы расслабляемся с ними и помогаем им", — утверждает Кэролайн.

Но не всегда все было гладко, и хотя она любит свою работу, ее семья теперь от нее отреклась. Кэролайн, которая никогда не была замужем и не имела детей, говорит, что ее братья и сестры отказываются разговаривать с ней, когда узнают о ее роли эскортницы.

Теперь секс-работница хочет помочь другим зрелым женщинам чувствовать себя раскрепощенными и стремится, чтобы другие приобщились к ней.

"Я бы не смогла этим заниматься, если бы мне это не нравилось, и я хочу, чтобы больше пожилых женщин думали: "Я смогла бы это сделать", — сказала она.

Напомним, постоянно возбужденная женщина пожаловалась, что испытывает оргазм пять раз в день. Австралийка говорит, что такая простая вещь как общественный транспорт может спровоцировать болезненный и неудобный инцидент.

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