72-летнюю бабушку заставили снести домик на дереве, в котором она жила почти 20 лет - фото

Бабушка из Флориды, США, вынуждена снести домик на дереве, в котором она жила почти два десятилетия, после того, как она накопила штрафы округа на 40 000 долларов за нарушение кодекса и опасения, что он "опасен".

Об этом пишет nypost.com.

72-летняя Шони Чессер из Майами прожила на одном и том же участке в течение 17 лет, где она построила дом на большом дереве, полностью оборудованный, с кухней и гостиной на земле.

Дом на дереве Шони Чессер/Фото: AP

"Я всегда жила на открытом воздухе. Для меня это единственный способ жить", – сказала Чессер 7News Miami. "Мне приходится слышать дождь и ветер по ночам. Если я этого не сделаю, я сойду с ума и у меня клаустрофобия".

Дом на дереве Шони Чессер/Фото: AP

По данным CBS News Miami, Чассер сначала купила недвижимость для своего сына, а после его смерти она переехала в домик на дереве.

Хотя ей нравилось находиться на улице и среди деревьев, соседи Чессер не были в таком восторге и в 2015 году сообщили о собственности в округ Майами-Дейд и в Департамент по обеспечению соблюдения строительных норм.

Правоохранители обнаружили, что жить в домике на дереве небезопасно, и попросили бабушку или снести его, или привести в порядок.

Дом на дереве Шони Чессер/Фото: AP

По данным GoFundMe, созданного Чессер, ее оштрафовали на 11 320 долларов США и 11 481,50 долларов США за один день за нарушение главы 33 закона Флориды (зонирование) и "несанкционированное использование в пределах односемейного жилого района".

Чессер не подчинилась приказам и за последние 8 лет накопила около 40 000 долларов штрафов.

Дом на дереве Шони Чессер/Фото: AP

Она построила пристройки к своей собственности, в которой теперь есть ее спальня на дереве, кухня и гостиная на земле, бассейн, фонтан и новая спальня, которую она построила внутри дома в прошлом году.

"У меня очень плохие ноги, поэтому я построила хижину Тики, думая, что буду в ней навсегда", — сказала она. "И если вы посмотрите на нее, это самая красивая спальня во всем мире".

Дом на дереве Шони Чессер/Фото: AP

Чассер сказала, что она закончила борьбу и решила начать процесс сноса зданий 18 сентября.

"Я не боец, понимаешь? Я воевала против войны во Вьетнаме", — сказала она. "Я прекратила сражаться и просто хочу мира".

Дом на дереве Шони Чессер/Фото: AP

Переезд в закрытое помещение для бабушки – не вариант.

"Она не может жить в помещении, ей нужно жить близко к земле и в соответствии со своими убеждениями", — заявили в GoFundMe. "Человека не следует наказывать за такой образ жизни".

Чессер же останется на открытом воздухе, но ее следующее жилье будет соответствовать нормам, что, по данным CBS Miami, будет стоить ей 30 000 долларов, кроме других затрат, которые она уже понесла.

Дом на дереве Шони Чессер/Фото: AP

Подрядчик – 2 000 долларов, архитектор – 2 500 долларов, юрист – 2 500 долларов, сертификат родословной семинолов – 800 долларов, ремонт и тара на кухне – 10 000 долларов, конструкция нового дома – 5 000 долларов, чтобы можно было снести старый дом на дереве", — перечислил GoFundme.

Округ Майами-Дейд сообщил, что не предпринял никаких действий по сносу домика на дереве и пытается привести объект в соответствие с нормами.

Напомним, мужчина живет на круизном лайнере для экономии. Он рассказал о преимуществах такого образа жизни.

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