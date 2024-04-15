73-летняя бабушка, работавшая на двух работах, выиграла роскошный особняк – фото

В Великобритании повар, которая в возрасте 73 лет работала на двух работах, наконец-то изменит свою жизнь после того, как выиграла в лотерею дом своей мечты стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом пишет Metro.

Бабушка четырех внуков Роуз Дойл и ее муж Тони живут в одном и том же доме с тремя спальнями в Бирмингеме уже 44 года.

Теперь пара готовится к переезду в роскошное поместье с пятью спальнями на побережье в Корнуолле – с гидромассажной ванной, панорамной террасой и ландшафтным садом.

Бабушка выиграла особняк в лотерею / Фото: Omaze

Приз также содержал 100 000 фунтов стерлингов наличными, поэтому ей было легко принять решение о выходе на пенсию, когда она узнала о своем выигрыше.

Выигрыш стал для нее еще большим шоком, поскольку она перестала обращать внимание на результаты, согласно которым победители получают недвижимость стоимостью минимум миллион фунтов стерлингов.

Бабушка выиграла особняк в лотерею / Фото: Omaze

"Поскольку я знаю, что участвую в каждом розыгрыше автоматически, я не слежу за всеми домами каждый раз, поэтому сначала даже не догадывалась, что мы выиграли. Мы думали, что это будет небольшой отпуск в Корнуолле или несколько сотен фунтов — мы ни на минуту не думали, что выиграли там дом стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов – такие вещи просто не случаются с такими людьми, как мы".

Бабушка выиграла особняк в лотерею / Фото: Omaze

Тони, инженер-газовик, тоже серьезно рассматривает возможность выхода на пенсию.

Говоря о своих планах наслаждаться домом, Роуз сказала: "У нас большая семья, поэтому этим летом мы будем очень популярны, телефон не будет умолкать, потому что все захотят забронировать здесь отпуск. Я еще не знаю, что мы будем делать в долгосрочной перспективе, но мы точно насладимся этим местом как семья. Что бы мы ни решили сделать, это изменит всю нашу жизнь к лучшему – это настоящее чудо".

Бабушка выиграла особняк в лотерею / Фото: Omaze

Из окон дома открывается вид на идиллическое корнуольское приморское село Сент-Агнесс. Роуз сказала, что интерьеры "совершенно роскошны" и что ей "никогда не надоест выходить на балкон и любоваться этими ошеломляющими видами".

Напомним, трехэтажный дом площадью почти 1500 квадратов продают всего за $10. Известно, в чем заключается подвох.

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