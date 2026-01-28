73-летняя женщина призналась, как стала эскортницей после 40 лет целибата — фото

Реклама

73-летняя британка Кэролайн Ви рассказала, почему решила кардинально изменить свою жизнь и стать эскортницей после четырех десятилетий без секса.

О своем опыте она откровенно поделилась в подкасте Tea at Four.

В прошлом Ви работала флористкой и с 17 лет была активной прихожанкой церкви. Она стала христианкой после нескольких неудачных ранних сексуальных опытов и в течение следующих 40 лет соблюдала целибат, ведь ее религиозная община выступала против секса вне брака.

По словам женщины, со временем она разочаровалась в церкви и в религии в целом. В 57 лет Кэролайн начала задумываться, существует ли для нее другая, более насыщенная жизнь. Именно тогда она открыла для себя онлайн знакомства, свингерскую культуру и, в конце концов, возможность зарабатывать на эскорт-услугах.

Прошло больше десяти лет, и сегодня Ви говорит, что гордится путем, который выбрала.

«То, что мне сейчас 73 года, не значит, что я должна перестать заниматься сексом или показывать свое тело. Я отказываюсь быть объектом троллинга. Я горжусь своими достижениями. Если это кого-то беспокоит, это их проблема».

Открыв для себя оральный секс, приближаясь к пенсионному возрасту, она рассказала, как быстро влилась в ритм жизни со своими новыми сексуальными партнерами. Но после того, как она столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла оплатить ипотеку, один из ее любовников сказал, что ей следует рассмотреть возможность работы эскорт-девушкой.

"Мне очень нужны были деньги, моя ипотечная компания пыталась отобрать мой дом", - поделилась Ви.

Кэролайн Ви

Она добавила: «Я смотрела программу о женщине, которая занималась сексом по телефону, и это было очень смешно, потому что однажды она была на своей кухне, красила стены и разговаривала с клиентом».

Вдохновенная, пожилая женщина начала исследовать, как заняться дистанционной секс-работой, и с ней связался режиссер порнофильмов на сайте для свингеров, и она быстро заработала деньги, снявшись в видео.

Однако впоследствии женщина поняла, что ей больше нравится непосредственное общение и разнообразие, которое дает эскорт-работа. По ее словам, за годы новой карьеры она познакомилась с более чем двумя тысячами мужчин.

В то же время женщина признает, что эта деятельность имеет свои сложности — от разных ожиданий клиентов до нестандартных запросов, с которыми она не всегда соглашается. Так, один мужчина попросил ее «накормить его бутербродом с фекалиями».

Она добавила: «У всех же разный размер, не правда ли? Я могу иметь действительно красавца, но у него всего 5 см, так что это пальцевая работа, а не ручная».

Сегодня Кэролайн Ви говорит, что больше не работает по финансовой необходимости. В свои 70 лет она позволяет себе выбирать, с кем и когда встречаться, называя свой нынешний образ жизни осознанным выбором, а не вынужденным решением.

