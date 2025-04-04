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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
855
Время на прочтение
1 мин

73-летняя женщина провела ночь в супермаркете: курила, пила и справила нужду между полками

Кража на тысячи евро, разгром магазина и запрет на вход – ночная история из Баварии.

Автор публикации
Юлия Шолудько Юлия Шолудько
Супермаркет

Супермаркет / © Freepik

В городке Вольфратсгаузен, Германия,73-летнюю женщину случайно закрыли на ночь в местном супермаркете. Ее «разоблачение» стало настоящим шоком для работников, утром обнаруживших незваную гостью среди полок с товарами.

Об этом пишет BILD.

По словам полиции, пожилая женщина провела ночь в помещении, успев не только закурить и выпить алкоголь на 100 евро, но и «затариться» товарами на четырехзначную сумму. Все это она аккуратно упаковывала в принесенные с собой сумки и чемоданы.

Кульминацией ночи стала ее попытка справить естественную нужду прямо посреди торгового зала. Поэтому часть товаров пришлось утилизировать.

Выяснилось, что у женщины уже был запрет на пребывание в этом супермаркете, а также она находится под судебным надзором. Как сообщили правоохранители, она пыталась сбежать, но повредила дверь магазина.

Несмотря на все ночные приключения, пенсионерка оставалась в хорошем физическом состоянии и в медицинской помощи не нуждалась. Пока что неизвестно, какими будут юридические последствия для женщины.

Напомним, «адские» арендаторы превратили дом в мусорку с крысами. Шокированная владелица показала фото своего дома.

Дата публикации
Количество просмотров
855
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