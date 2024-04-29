73-летняя женщина вышла замуж за младшего на 34 года любимого: "Наша сексуальная жизнь прекрасна"

Она не стесняется признаться, что с любимым "занимается сексом больше, чем другие".

73-летняя женщина похвасталась бурным романом с мужчиной, который младше ее на 34 года.

Об этом пишет Mirror.

Кристин Хайко и Хамза Дриди влюбились после знакомства в Интернете в 2018 году. Тогда британка работала учительницей для беженцев и искателей убежища, и он записался на ее уроки. Пообщавшись некоторое время, бабушка решила полететь домой к своему кавалеру в Набуль, Тунис, и с тех пор пара не расстается.

"Это была, безусловно, любовь с первого взгляда", — сказала Кристин. "Я не могу объяснить нашу любовь, она просто великолепна. Он удивителен, мы постоянно смеемся вместе".

Кристин и Хамза / Фото: SWNS

Кристин из Ротерхема, Южный Йоркшир, рассказала, что после первой встречи с Хамзой в аэропорту пара наслаждалась двухнедельным отпуском в Тунисе вместе. Это полное романтики путешествие было настолько успешным, что Кристин решила жить в Тунисе, где она находится уже шесть лет.

Откровенно говоря об их сексуальной активности, Кристин добавила: "Мы занимаемся сексом больше, чем другие. Я побывала во многих странах мира, и я никогда не видела страны, где было бы столько красивых мужчин. Мне нужен эндопротез бедра, но кроме этого мой возраст не сдерживает меня в постели".

Говоря о том, как о ней заботится избранник, Кристин продолжила: "Физически я не в лучшем состоянии, мне нужен эндопротез бедра и я вынуждена ходить с палочкой. Но Хамза заботится обо мне, он готовит и убирает. И он обожает стиральную машину! Он не позволяет мне к ней прикасаться или стирать".

Кристин и Хамза / Фото: SWNS

Через несколько месяцев после знакомства пара поженилась в доме Хамзы в Манубе, Тунис, накануне Нового 2020 года. Кристин описала их свадьбу как "волшебную". Женщина также приняла ислам и говорит, что "жизнь стала намного лучше".

Она сказала: "Я уже интересовалась исламом и думала об обращении в течение 15 лет. Когда я приехала к Хамзе, у меня уже был Коран на английском языке. Я верю, что у Аллаха есть план для каждого, и это должно было произойти. Быть с Хамзой было его планом для меня".

Со своей стороны, 39-летний Хамза сказал: "Она моя королева. Я люблю свою новую жизнь и новые обязанности".

Кристин и Хамза / Фото: SWNS

Кристин, у которой сын на четыре года старше ее мужа, добавила: "Мой сын знает, что я немного безумна. Моя семья меня очень поддерживает. Они видят, насколько я счастлива. Хамза постоянно общается с моими друзьями, поэтому они видят, как нам хорошо вместе".

Напомним, пара с рекордной разницей в росте поделилась историей их любви. Супруги с разницей в 86,36 см убеждены, что они созданы друг для друга.

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