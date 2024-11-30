74-летний продавец банана, который купили за $6,2 млн на аукционе, горько расплакался

Мужчина, первоначально продавший банан за 35 центов, был ошеломлен и разбит горем, когда узнал, что его товар продали за 6,2 миллиона долларов на аукционе.

Об этом сообщает Daily Mail.

74-летний Шах Алам работает за $12 в час во фруктовом киоске возле аукционного дома Sotheby's на Верхнем Ист-Сайде Манхэттена.

Китайский криптовалютный предприниматель Джастин Сан выиграл упорную борьбу на торгах Sotheby's, где он приобрел печально известного "Комедианта" итальянского художника Маурицио Каттелана – вполне возможно, самый дорогой фрукт в мире.

Необычная инсталляция, состоящая из банана, прикрепленного к стене обычным скотчем, стала сенсацией среди коллекционеров искусства.

Банан был приобретен со стенда Алама всего за 35 центов. Он узнал результат продажи через несколько дней, даже не подозревая, что продал многомиллионный банан. "Я бедный человек. У меня никогда не было таких денег, я никогда не видел таких денег", – сказал он в интервью New York Times.

Арт-инсталяция "Комедиант" / Фото: Associated Press

Уже почти ослепший Алам оставил работу государственного служащего в Бангладеше в 2007 году, чтобы переехать ближе к своей дочери на Лонг-Айленд. Он живет в квартире за 500 долларов в месяц вместе с пятью другими мужчинами в Бронксе и работает по 12 часов в сутки, зарабатывая чуть менее 150 долларов за смену.

Алам, который не помнит о продаже, также не совсем понимает, что такого интересного в арт-инсталляции: "Кто купил ее, что они за люди? Они что, не знают, что такое банан?".

Художник, создавший "Комедианта", Каттелан говорит, что ценит "роль" Алама в распродаже: "Реакция продавца бананов глубоко взволновала меня, подчеркнув, как искусство может вызывать неожиданный и глубокий резонанс. Однако искусство, по своей природе, не решает проблем – если бы это делало, то было бы политикой".

Сан, мужчина, купивший работу, высказался схожим образом: "Его роль в этой работе не воспринимается легкомысленно".

Джастин Сан / Фото: Getty Images

В ответ на данную новость анонимный пользователь пообещал помочь Аламу на GoFundMe. Пользователь, известный только как "J S", написал: "Неужели мы действительно хотим жить в городе, где мы можем отмахнуться от уличного торговца, растроганного до слез тем фактом, что над ним пошутили о непристойной для него сумме богатства, и в то же время приветствовать какого-то умника, догадавшегося заработать на этой шутке 6 миллионов долларов США? Если это не полное и грубое безразличие, так что же тогда нас беспокоит?".

Он также подверг критике заявление Каттелана, сказав, что тот, по сути, назвал судьбу Алама "не его делом".

Для продавца уже собрали более 12 000 долларов.

Напомним, тем временем Джастин Сан съел банан, который купил за $6,2 млн. Он сделал это в одной из самых дорогих гостиниц Гонконга перед десятками журналистов и влиятельных лиц.

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