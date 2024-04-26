74-летняя бабушка с пистолетом ограбила банк: она удивила мотивом

В США 74-летняя пенсионерка вооружилась пистолетом и ограбила банк.

Об этом сообщает NBC News.

У Энн Майерс из Огайо никогда раньше не было проблем с законом. Впрочем, недавно женщина в маске и с пистолетом в руках предстала перед работником банка Fairfield Township и потребовала от него передать деньги.

Она получила всего-навсего 500 долларов. Полиция быстро выследила пенсионерку и арестовала женщину у ее дома в Гамильтоне вскоре после ограбления. В ее машине обнаружили пистолет.

Энн выдвинули обвинения в ограблении при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия и подделке доказательств ограбления, поскольку после выходки она выбросила одежду из машины и подделала номерной знак.

Энн Майерс / Фото: Fairfield Township Police

Позже власти узнали, что Майерс сама стала жертвой мошенничества. Она объяснила, что ей пришлось нарушить закон после того, как она стала жертвой интернет-мошенника.

Родственники Энн уже рассказали следователям, что она отправила деньги неизвестному человеку. Она одолжила 5000 долларов у своей сестры и 65 000 долларов у друга, чтобы заплатить мошеннику. Она хотела использовать ограбление для решения финансовых проблем. Однако неизвестно, как именно ее обманули.

"В этом отношении некоторые могут рассматривать ее как жертву", – заявил сержант Брэндон Маккроски. "К сожалению, Энн решила сделать жертвами еще нескольких людей в банке, ограбив их с помощью пистолета, чтобы улучшить свое положение".

Энн Майерс / Фото: Fairfield Township Police

Он также упомянул, что она говорила с членами семьи о возможных ограблениях банков за несколько дней до инцидента. Однако они не восприняли ее выражение всерьез.

Энн Майерс находится в тюрьме в ожидании первого заседания суда. Залог был установлен в размере 100 000 долларов. Если она будет признана виновной, ей грозит до 15 лет заключения.

Напомним, дедушки до 76 лет стали лидерами безжалостной банды вооруженных грабителей. Их посадили за решетку.

Читайте также: