74-летняя бабушка, вышедшая замуж за младшего на 30 лет иностранца, похвасталась сексуальной жизнью

Женщина говорит, что проблемы с бедром не повлияли на интим с любимым.

Британская бабушка, вышедшая замуж младшего на 30 лет тунисского "игрушечного мальчика", говорит, что ей нужен эндопротез бедра, но это не мешает им заниматься сексом шесть раз в неделю.

Об этом пишет Daily Star.

74-летняя Кристин Хейкокс и ее 40-летний муж Хамза Дриди бросили вызов критикам, которые говорили, что он просто "хочет денег или визы", недавно отпраздновав четвертую годовщину своей свадьбы.

Через семь лет их отношений Кристин говорит, что их сексуальная жизнь так же прекрасна, как и прежде, несмотря на то, что она страдает от боли в бедре.

Бабушка двух внуков Кристин похвасталась: "Он горячий тунисец – мы занимаемся сексом больше, чем кто-либо другой. Мне нужен эндопротез бедра, но в остальном мой возраст не сдерживает меня в постели".

Кристин и Хамза / Фото: SWNS

Кристин познакомилась с Хамзой онлайн в 2018 году, когда преподавала ему английский язык. После бурного романа она улетела к нему на родину через шесть недель и больше никогда не возвращалась.

Несмотря на первоначальный скептицизм друзей, которые предупреждали ее, что он делает это только для визы, пара вместе уже семь лет и четыре из них – в браке.

Кристин сказала: "Это была безусловно любовь с первого взгляда. Между нами мгновенно проскочила искра. Мы гуляли по пляжу, он приглашал меня на великолепные ужины. Он даже водил меня на дискотеку, и мы танцевали. Я ни о чем не жалею. Мы сожалеем только о том, что не встретились раньше, чтобы иметь своих детей. Зато у нас общая собака".

Кристин и Хамза / Фото: SWNS

Пара поженилась в декабре в 2020 году в их тунисском доме, а Кристин приняла ислам в 2021-м. Во время церемонии Кристин одела традиционное тунисское платье, а троюродная сестра Хамзы, 17-летняя Мириам, сделала ей прическу, маникюр и педикюр к этому важному дню.

Сын Кристин, который на четыре года старше ее мужа, даже приехал в Тунис в 2020 году, чтобы провести четыре дня со счастливой парой через год после их свадьбы. И, несмотря на большую разницу в возрасте, ее семья поддерживала их. Она добавила: "Они видят, как я счастлива. Мои друзья были великолепны. Хамза постоянно разговаривает с моими друзьями, чтобы они видели, как нам хорошо вместе. Мы с Хамзой имеем собственный дом, и я никогда не была счастливее".

Кристин и Хамза / Фото: SWNS

Но пара столкнулась с негативной реакцией в Интернете. Хейтеры утверждают, что он просто хочет ее денег или визы. А владелец ресторана в Тунисе как-то грубо спросил Хамзу: "Как ты занимаешься сексом с этой старухой?". Однако пара настаивает на том, что они непреклонны. Хамза сказал: "Кристин – прекрасная жена. Она моя королева. Я люблю ее личность и ее ум".

Напомним, 32-летний мужчина женился на 53-летней матери своей одноклассницы. Он встретил свою будущую жену, когда еще учился в школе.

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