75-летний пенсионер влюбился в созданную искусственным интеллектом девушку и потребовал развода

В Китае 75-летний мужчина чуть не разрушил собственную семью из-за увлечения виртуальной собеседницей, созданной искусственным интеллектом.

По данным Beijing Daily, пенсионер по имени Цзян наткнулся в соцсетях на женский аватар. Для опытных пользователей было очевидно, что это искусственная модель, однако пожилой мужчина поверил в ее реальность. Она казалась ему милой собеседницей, и даже несоответствие между движением губ и речью его не настораживало, передает Oddity Central.

Со временем Цзян настолько увлекся общением, что больше всего ждал именно сообщения от виртуальной «подружки». Когда жена начала упрекать, что он слишком много сидит в телефоне, муж заявил ей, что хочет развода, чтобы «быть вместе» с цифровым образом.

Ситуация приобрела серьезность, и только дети сумели убедить отца, объяснив, что его «возлюбленная» не существует, а является продуктом искусственного интеллекта.

Специалисты призывают семьи внимательнее следить за онлайн-активностью своих пожилых родственников. Ведь несмотря на пользу искусственного интеллекта, он может представлять серьезную опасность для уязвимых людей.

