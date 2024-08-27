75-летняя вдова стала танцовщицей на пилоне: "Мне плевать на критику моих сексуальных нарядов"

75-летняя вдова Старр Стауффер Уайз рассказала, почему она решила начать танцевать на пилоне.

Об этом пишет Daily Star.

Бабушка из Колорадо-Спрингс, США, поделилась, что во время карантина, вызванного COVID-19, вела уединенную жизнь со своими двумя котами. Но все изменилось для нее в феврале в 2021 году, когда она наткнулась на статью в местной газете, которая перевернула ее жизнь.

"В статье речь шла о местной танцовщице на пилоне Диане Мартин, которая также оказалась пастором", — вспомнила она. "Диана начала заниматься танцами на пилоне, когда ей было почти 50, а сейчас, в свои 64, она мой личный инструктор. Она – мозг Pole Revolution".

Старр Уайз / Фото: instagram.com/starr.wise

Эта работа разожгла в Старр давнее пламя, напомнив ей о давно забытой мечте заняться танцами на пилоне – желании, которое она откладывала годами. Она сказала: "Когда я прочла эту статью, я была чрезвычайно взволнована. Она напомнила мне о моей давней мечте – танце на пилоне, которая годами была в моем списке желаний, но почему-то была отодвинута на задний план. Сначала я подумала: "Смогу ли я вообще это сделать?".

Несмотря на потерю мужа 18 лет назад и проблемы со здоровьем, такие как ревматоидный артрит, деформированная рука, остеопороз, а также восстановление после тяжелого падения, Старр не позволила этому остановить ее. "Я решила написать в студию Pole Revolution, чтобы проверить, есть ли возрастные ограничения. К моей радости, они ответили, что такого нет. Не теряя времени, я записалась на вступительное занятие на той же неделе. Я не имела никакого представления, смогу ли это сделать в моем возрасте и с моей историей болезни, но я не только смогла, но и полностью увлеклась. Мне этого было мало, поэтому я записалась на целый пакет занятий", — поделилась бабушка.

75-летняя вдова стала танцовщицей на пилоне

Как бывшая алкоголичка с почти 36-летним стажем трезвости, Старр обрела новую жизнь благодаря танцам на пилоне, которые она практикует трижды в неделю. Танцы изменили не только ее тело, но и ее психическое и эмоциональное благополучие.

Она сказала: "Я танцую на пилоне в своей гостиной, где стоит шест, и занятия очень помогают мне справиться с беспокойством. Это очень весело. Я получаю большую поддержку от сообщества танцовщиков на пилоне и с удовольствием изучаю новые трюки. Когда ты выполняешь трюки на пилоне, твои мысли должны быть полностью сосредоточены на том, что ты делаешь, поэтому все плохие мысли, происходящие в твоем мозге, должны исчезнуть. Вы должны сконцентрироваться, иначе можете потерять хватку, отпустить не ту ногу или руку и упасть на пол. Недавно я так и сделала и довольно сильно приземлилась на голову. К счастью, прошло без сотрясения мозга".

Старр Уайз / Фото: instagram.com/starr.wise

Среди любимых движений Старр – лежачие, перевернутые и падения. "Некоторым ученикам овладение этими трюками может показаться длинным путем, но для меня они стали естественными", — говорит она. "Однако работа на полу и работа в потоке остаются сложными. Мои суставы и гибкость уже не те, что раньше. Тем не менее, я горжусь своей способностью грациозно подниматься с пола, даже на шпильках. Некоторые из моих школьных одноклассников в Facebook с юмором комментировали: "Она висит вверх ногами на шесте, а я едва могу встать со стула".

Благодаря танцам на пилоне Старр заметно улучшила свое физическое здоровье, развила мышцы, которых никогда раньше не имела, и даже остановила развитие остеопороза. Она не останавливается на достигнутом: ее еженедельный распорядок дня содержит занятия зумбой, EGym и Silver Sneakers.

Старр Уайз / Фото: instagram.com/starr.wise

Несмотря на распространенные ложные представления о танцах на пилоне, особенно когда речь идет о людях пожилого возраста, занимающихся этим видом спорта, Старр разрушает стереотипы вместе со своими коллегами.

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