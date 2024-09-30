7598 дронов установили новый мировой рекорд – зрелищное видео

Ошеломляющее шоу из 7598 дронов осветило ночное небо, создав яркие изображения, претендующие на мировой рекорд.

Как сообщает Книга рекордов Гиннеса, шоу, состоявшееся вечером 3 сентября, официально стало самым большим воздушным изображением, сформированным с помощью мультироторов/беспилотников.

Это увлекательное зрелище было организовано в честь 72-летия корейской автономной префектуры Яньбянь, а дроны были предоставлены компанией Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co., Ltd.

В сентябре в 2020 году компания Damoda уже попадала в заголовки газет, установив рекорд Книги рекордов Гиннеса в Чжухае, Китай, когда 3 051 дрон стал наибольшим количеством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), одновременно поднявшихся в воздух.

Перед выступлением все дроны были аккуратно сложены в "взлетные коробки", каждая из которых содержала по 12 дронов. Для управления флотом потребовался только один ноутбук, а система отслеживала состояние каждого дрона в режиме реального времени.

Дроны непрерывно двигались в ночном небе, образуя такие знаковые изображения, как Великая Китайская стена и величественный дракон, а также отдавая дань уникальной культуре Яньбяня, изображая городской цветок, азалию и традиционных танцоров.

Согласно правилам попытки, дроны должны были удерживать изображение не менее 20 секунд. Рекордное изображение тигра продлилось 37 секунд.

Шоу дронов / Фото: Guinness World Records

После шоу дронов небо озарили фейерверки, прекрасно дополнившие выставку.

Сообщается, что десятки тысяч людей присутствовали, чтобы увидеть это ошеломляющее визуальное зрелище вживую.

Напомним, студент потратил годы на создание самой высокой в мире шляпы. Он побил рекорд, державшийся шесть лет.

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