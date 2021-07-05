76 хот-догов за 10 минут: американец ежегодно бьет собственный рекорд

Мужчина уже 14 раз становился победителем соревнования.

Американец Джои Честнат съел 76 хот-догов за 10 минут, установив мировой рекорд на соревнованиях в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Fox News.

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Отмечается, что это четырнадцатая победа Честната за последние 15 лет. При этом он побил собственный рекорд: в 2020 году он съел 75 хот-догов. Тогда из-за пандемии коронавируса соревнования проводились в помещении и без зрителей.

Как признался Честнат, в прошлом году ему очень не хватало поддержки болельщиков: "Я с нетерпением ждал этого весь год".

Среди женщин в конкурсе победила Мишель Леско. Ей удалось за 10 минут съесть 30 с половиной булочек с сосисками.

Победители конкурса получают пояса и денежное вознаграждение: за первое место — 10 тысяч долларов, за второе — 5 тысяч долларов, а за третье — 2,5 тысячи долларов.

Джои Чеснат известный как постоянный участник и многократный победитель конкурсов на скоростное поедание различных блюд. В 2019 году он по 12 минут съел 413 куриных крылышек.

Напомним, австрийский спортсмен-экстремал побил собственный мировой рекорд, проведя более двух с половиной часов во льду.

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