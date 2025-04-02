76-летняя пенсионерка случайно подарила куртку с лотерейным билетом на $2,5 млн в кармане

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Женщина из Пенсильвании, США, случайно пожертвовала куртку на благотворительность, внутри которой был выигрышный лотерейный билет на 2,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает 6abc Philadelphia.

76-летняя Милдред Симонерилуто внесла свой вклад в благотворительность, пожертвовав часть своей одежды организации «Американские ветераны Вьетнама», предлагающей просветительские программы и услуги для ветеранов.

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После этого пожилая женщина продолжала жить своей жизнью, вероятно, не слишком вспоминая о куртке, пока однажды в прошлом году не поняла, что лотерейный билет, который она купила в продуктовом магазине двумя неделями ранее, в мае в 2024 году, оказался выигрышным.

Речь шла не о нескольких долларах, а о 2,5 миллионах долларов — сумме, которая действительно изменила бы ее жизнь.

Узнав о своем выигрыше, Милдред начала искать билет, лишь для того, чтобы понять, что оставила его в кармане старой куртки, которую она отдала ветеранам.

Поскольку благотворительная организация дарит одежду странам по всему миру, существует вероятность, что куртка Милдред и ее выигрышный лотерейный билет уже не в США.

В интервью Милдред описала, что она почувствовала, когда поняла, что произошло. «Я была ошеломлена», — сказала она. «Я была… Нет слов для этого. Это было непередаваемо: «Как я могу повернуть его обратно?».

Милдред Симонерилуто / © 6abc

Милдред призналась, что положила билет в карман куртки, чтобы не забыть о нем, но, к сожалению, ее благородный план не сработал так, как она надеялась.

Представители лотереи в Пенсильвании сказали пенсионерке, что она должна иметь билет лично, чтобы получить джекпот, а поскольку срок получения выигрыша истекает 8 мая, у Милдред быстро истекает время.

Пытаясь исправить ситуацию, Милдред не раз возвращалась в продуктовый магазин, где она приобрела лотерейный билет, но, к сожалению, работники не смогли ей ничем помочь.

Хотя она могла сначала забыть, куда положила билет, Милдред не забыла номера, которые были на ее выигрышном билете: 14, 22, 33, 35 и 38.

Располагая немного вариантов, Милдред спросила: «Что еще я могу сделать? Кричать вслух и надеяться, что что-нибудь положительное произойдет с моей стороны?».

Напомним, женщина случайно выбросила 3,8 млн долларов на помойку, совершив «худшую ошибку в истории». Британка выбросила флешку во время уборки, но она не знала, что именно на ней ее партнер хранил их криптовалюту.