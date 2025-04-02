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ТСН в социальных сетях

Милдред Симонерилуто

Милдред Симонерилуто / © 6abc

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
1078
Время на прочтение
2 мин
Милдред Симонерилуто

76-летняя пенсионерка случайно подарила куртку с лотерейным билетом на $2,5 млн в кармане

Женщина опустошена из-за роковой ошибки с джекпотом.

Автор публикации
Юлия Шолудько Юлия Шолудько

Женщина из Пенсильвании, США, случайно пожертвовала куртку на благотворительность, внутри которой был выигрышный лотерейный билет на 2,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает 6abc Philadelphia.

76-летняя Милдред Симонерилуто внесла свой вклад в благотворительность, пожертвовав часть своей одежды организации «Американские ветераны Вьетнама», предлагающей просветительские программы и услуги для ветеранов.

После этого пожилая женщина продолжала жить своей жизнью, вероятно, не слишком вспоминая о куртке, пока однажды в прошлом году не поняла, что лотерейный билет, который она купила в продуктовом магазине двумя неделями ранее, в мае в 2024 году, оказался выигрышным.

Речь шла не о нескольких долларах, а о 2,5 миллионах долларов — сумме, которая действительно изменила бы ее жизнь.

Узнав о своем выигрыше, Милдред начала искать билет, лишь для того, чтобы понять, что оставила его в кармане старой куртки, которую она отдала ветеранам.

Поскольку благотворительная организация дарит одежду странам по всему миру, существует вероятность, что куртка Милдред и ее выигрышный лотерейный билет уже не в США.

В интервью Милдред описала, что она почувствовала, когда поняла, что произошло. «Я была ошеломлена», — сказала она. «Я была… Нет слов для этого. Это было непередаваемо: «Как я могу повернуть его обратно?».

Милдред Симонерилуто / © 6abc

Милдред Симонерилуто / © 6abc

Милдред призналась, что положила билет в карман куртки, чтобы не забыть о нем, но, к сожалению, ее благородный план не сработал так, как она надеялась.

Представители лотереи в Пенсильвании сказали пенсионерке, что она должна иметь билет лично, чтобы получить джекпот, а поскольку срок получения выигрыша истекает 8 мая, у Милдред быстро истекает время.

Пытаясь исправить ситуацию, Милдред не раз возвращалась в продуктовый магазин, где она приобрела лотерейный билет, но, к сожалению, работники не смогли ей ничем помочь.

Хотя она могла сначала забыть, куда положила билет, Милдред не забыла номера, которые были на ее выигрышном билете: 14, 22, 33, 35 и 38.

Располагая немного вариантов, Милдред спросила: «Что еще я могу сделать? Кричать вслух и надеяться, что что-нибудь положительное произойдет с моей стороны?».

Напомним, женщина случайно выбросила 3,8 млн долларов на помойку, совершив «худшую ошибку в истории». Британка выбросила флешку во время уборки, но она не знала, что именно на ней ее партнер хранил их криптовалюту.

Дата публикации
Количество просмотров
1078
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