76-летняя женщина шокировала невероятным похудением: фото до и после

Свою трансформацию пенсионерка начала, когда ей исполнилось 70 лет.
76-летняя Джоан МакДональд ошарашила результатом своего похудения.
Пенсионерка решила изменить свою фигуру, когда ей исполнилось 70. За шесть лет она достигла незаурядных результатов.
Своим опытом женщина делится на странице в Instagram, где на нее подписалось более 1,7 миллиона фолловеров.
В частности, она хвастается изменениями на фото "до" и "после".
"В нашей жизни так легко сказать себе, что наш корабль отплыл, что мы слишком стары, чтобы учиться новым трюкам, и что слишком сложно вносить большие изменения. Не верь ни одному слову!" – прокомментировала она.
Джоан поделилась, что ее результатом стало сочетание роста, внутренней силы и здоровья.
"Каждый день мне приходится вставать и снова соглашаться со своими новыми привычками и своим новым отношением к жизни. Это того стоит. Спасение своей жизни того стоило", — отметила МакДональд.
Женщина также выпустила книгу "Измени свой возраст" и вдохновляет на фитнесс, помогая миллионам людей во всем мире.
Поклонники не сдерживают восторга от вида бабушки. Об этом они пишут в комментариях:
- Аминь, Джоан! Вы вдохновили армию женщин. Мы любим вас!
- Невероятно! Молодец
- Вы моя мотивация
- Выглядите лучше, чем в молодости
Напомним, британка потратила почти 15 тыс долларов на процедуру "превращения мамочки" — серию пластических операций после родов. Женщина показала, какой была до и какой стала.
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