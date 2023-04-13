76-летняя женщина шокировала невероятным похудением: фото до и после

Свою трансформацию пенсионерка начала, когда ей исполнилось 70 лет.

76-летняя Джоан МакДональд ошарашила результатом своего похудения.

Пенсионерка решила изменить свою фигуру, когда ей исполнилось 70. За шесть лет она достигла незаурядных результатов.

Своим опытом женщина делится на странице в Instagram, где на нее подписалось более 1,7 миллиона фолловеров.

В частности, она хвастается изменениями на фото "до" и "после".

Джоан МакДональд / Фото: instagram.com/trainwithjoan

"В нашей жизни так легко сказать себе, что наш корабль отплыл, что мы слишком стары, чтобы учиться новым трюкам, и что слишком сложно вносить большие изменения. Не верь ни одному слову!" – прокомментировала она.

Джоан МакДональд / Фото: instagram.com/trainwithjoan

Джоан поделилась, что ее результатом стало сочетание роста, внутренней силы и здоровья.

"Каждый день мне приходится вставать и снова соглашаться со своими новыми привычками и своим новым отношением к жизни. Это того стоит. Спасение своей жизни того стоило", — отметила МакДональд.

Джоан МакДональд / Фото: instagram.com/trainwithjoan

Женщина также выпустила книгу "Измени свой возраст" и вдохновляет на фитнесс, помогая миллионам людей во всем мире.

Джоан МакДональд / Фото: instagram.com/trainwithjoan

Поклонники не сдерживают восторга от вида бабушки. Об этом они пишут в комментариях:

Аминь, Джоан! Вы вдохновили армию женщин. Мы любим вас!

Невероятно! Молодец

Вы моя мотивация

Выглядите лучше, чем в молодости

Джоан МакДональд / Фото: instagram.com/trainwithjoan

Напомним, британка потратила почти 15 тыс долларов на процедуру "превращения мамочки" — серию пластических операций после родов. Женщина показала, какой была до и какой стала.

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