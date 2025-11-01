77-летний мужчина упал в глубокую ловушку и три дня был вынужден пить только вино: что произошло

Гори / © Freepik

В горах Севенну на юге Франции 77-летний велосипедист чудом спасся после того, как сорвался с крутого 40-метрового склона во время поездки в магазин.

Об этом сообщило издание Metro.

Мужчина пропустил поворот и сорвался с высоты около 40 метров вблизи села Сен-Жюльен-де-Пуэн. После падения пенсионер оказался на дне оврага без возможности выбраться. В течение трех дней он пытался привлечь внимание, крича о помощи, каждый раз когда слышал шум машин, но безуспешно.

В холоде и влаге пенсионер выжил благодаря собственным покупкам — нескольким продуктам и бутылкам красного вина, которые остались целыми после падения. Именно вино стало его единственным источником жидкости до прибытия спасателей.

Его нашли дорожные рабочие, которые заметили велосипед, лежавший у обочины. После этого к поискам подключили пожарно-спасательную службу департамента Эро.

По словам врача-спасателя Лорана Савата, выживание мужчины — «настоящее чудо», ведь те дни сопровождали дождь, холод и полное отсутствие питьевой воды. Пострадавшего госпитализировали с легким переохлаждением и незначительными травмами.

Сават добавил, что велосипедист продемонстрировал необычайную выносливость — несколько раз он падал в ручей, пытаясь выбраться на поверхность.

