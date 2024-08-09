77-летний мужчина женится на женщине, которая младше на 43 года: история их любви и фото

Влюбленная пара с колоссальной разницей в возрасте в 43 года дала отпор хейтерам, показав свой идеальный ответ ненавистникам.

В шоу Love Don't Judge 34-летняя Имани Купе призналась, что всегда думала, что влюбится в мужчину постарше, но встреча с Ларри Скоттом, которому сейчас 77, оказалась гораздо большим скачком в возрасте, чем она когда-либо могла себе представить.

Влюбленные познакомились на сайте знакомств, и "белые волосы" Ларри привлекли внимание Имани. Они были парой более девяти лет и обручились в 2023-м.

"Я считаю мужчин старше более привлекательными. Я чувствовала, что он был достаточно привлекательным пожилым джентльменом, а когда я увидела его лично, он не разочаровал", – вспомнила Имани.

Имани и Ларри / Фото: Love Don't Judge

Ларри из Мэриленда, США, не может вообразить жизнь без своей молодой любимой. Когда они планируют свое будущее, Имани признает, что переживать из-за того, что Ларри стареет, "естественно".

Он поделился: "Когда ты гораздо младше, ты не думаешь об этом так далеко в будущем, но поскольку я ближе, я думаю об этом. Поэтому мы открыто обсуждаем эти вещи".

Имани и Ларри / Фото: Love Don't Judge

Имани сталкивается с критикой из-за предположения, что она с Ларри из-за его кошелька, и многие называют ее "типом домохозяйки", полностью поглощенной "готовкой и уборкой".

Ларри шутит: "Мы просто отмахиваемся от этого".

Имани и Ларри / Фото: Love Don't Judge

Имани считает, что осуждение, с которым они сталкиваются, лишь сделало их отношения пуленепробиваемыми, говоря: "Я думаю, тот факт, что нас осуждают, сделал нас сильнее как пару. Потому что это укрепило наше общение и нашу связь".

Пара сообщила, что их друзья приняли их и нетрадиционную разницу в возрасте. Сначала они оба признали, что им было "интересно", когда друзья впервые узнали, что Ларри встречается с женщиной на четыре десятка лет моложе его.

Имани и Ларри / Фото: Love Don't Judge

Сейчас Имани и Ларри заняты планированием свадьбы своей мечты и предстоящим совместным путешествием по миру.

Напомним, мужчина женился на няне, которая младше на 20 лет. Пара рассказала, как все началось, и о критике старшего сына.

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