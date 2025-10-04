Реклама

77-летняя женщина с гордостью до сих пор носит бикини и говорит, что ненавидит скрывать свою подтянутую фигуру.

Норма Уильямс рассказала изданию Need To Know, что еженедельно тратит несколько часов на усовершенствование своей физической формы, поддерживая активный образ жизни, занимаясь плаванием, пешими прогулками и ездой на велосипеде.

И ее упорный труд окупился: пенсионерка в свои 70 лет чувствует себя увереннее, чем в 20.

«Я люблю демонстрировать свое тело в облегающей одежде. Даже зимой я ношу облегающую одежду — ненавижу скрывать свое тело. Хотя я осознаю, что мое тело выглядит „изношенным“, это меня не беспокоит, потому что я ценю его силу и физическую форму. Молодость не равна красоте — у меня никогда не было такого тела, когда я была молода! С возрастом оно становилось красивее. Красота — это здоровье, физическая форма и фигура, а не мода, молодость и пластика живота. Красота — это также истории, которые рассказывает ваше тело — шрамы, морщинки, травмированные конечности. Почему бы не показать все в бикини независимо от возраста и этапа жизненного пути? Пока вы живете, гордитесь своим телом — и какой лучший способ показать его, чем в бикини? Чем подростковее, тем лучше!» — поделилась женщина.

Норма Уильямс / © needtoknow.co.uk

Невероятно, но Норма, живущая в Сполето, Италия, но родом из Ливерпуля, Великобритания, в молодости чувствовала себя более неуверенно, чем сейчас.

Она сказала: «Когда мне было за 20, я чувствовала себя гораздо неувереннее в бикини, чем сейчас. С годами, по мере старения моя уверенность в своем теле и гордость за него росли. Я не достигла идеального здоровья и физической формы, пока мне не исполнилось 60 лет. Я могу проплыть 60 олимпийских длин чуть больше часа, могу ездить на велосипеде часами и быстро прохожу 8 км ежедневно. Самая большая разница между мной в 20 лет и мной в 70 — это, проще говоря, энергия. Мой уровень энергии экспоненциально вырос за последние 50 лет — и это побуждает меня жить так, как я живу сейчас. Люди обычно шокированы, когда узнают мой возраст. Часто незнакомцы останавливают меня и вежливо спрашивают, сколько мне лет. Все молодые люди говорят одно и то же: “Когда я вырасту, я хочу выглядеть так же, как ты, Норма”. Я — символ будущего, но, думаю, выгляжу на более поздний возраст. Но поскольку я такая подтянутая и отличаюсь от стереотипного представления о „пожилых людях“, людям трудно в это поверить. Они думают, что я, кажется, бросила вызов возрасту, но это не так — старение пошло мне на пользу. Я не проявляю никаких признаков замедления темпа — скорее, я становлюсь быстрее и имею больше энергии с каждым уходящим годом. Я не могла бы чувствовать себя лучше своего тела, чем сейчас! Это отлично, и я искренне это люблю».

Норма Уильямс в 18 лет / © needtoknow.co.uk

