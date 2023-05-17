77-летняя женщина обручилась сама с собой в доме престарелых - фото, видео

Она осуществила мечту о "длинной и счастливой жизни".

Американка Дороти Фидели из Огайо обручилась сама с собой на необычной свадьбе, которая состоялась в доме престарелых.

Об этом сообщает WLWT.

77-летняя женщина устроила церемонию 13 мая, чтобы осуществить свою давнюю мечту о долгой и счастливой жизни.

"Это то, чего я всегда хотела. Я хотела жениться и жить счастливой жизнью, но все пошло не так, и теперь у меня есть второй шанс сделать что-то, что сделает меня счастливой", — поделилась женщина.

Церемония состоялась в доме престарелых / Фото: скриншот с видео

Мать троих детей говорит, что услышала о женщине, которая обручилась с собой в ток-шоу, и подумала, что это хорошая идея, поскольку это поднимет настроение другим жильцам дома престарелых O'Bannon Terrace в Гошене, штат Огайо.

Решив устроить свадьбу, она должна была спланировать свой особый день, включавший украшения, питание и официальное лицо, которым оказался руководитель дома для престарелых Роб Гейгер.

Ведущим торжества стал руководитель дома / Фото: скриншот с видео

Гейгер был не единственным, кто поддержал свадьбу: дочь Фидели помогла матери спланировать большой день, купив платье, доставив цветы и приготовив еду для гостей.

"Она сказала: "О, мама, да, давай сделаем это. Я пойду за твоим платьем, я принесу тебе все", — сказала Фидели о своей дочери Донне Пеннингтон.

Невеста была одета в белое платье с длинными прозрачными рукавами, украшенными цветочными деталями, серебряным поясом и украшенной фатой с повязкой на голове, держа в руках белые лилии, которые Фидели назвала метафорой воспитания любви к себе.

В этот день одна из комнат дома была украшена аркой из воздушных шаров, двухъярусным белым тортом, печеньем в форме сердца и бутербродами в виде колокольчиков.

Организовать свадьбу помогла дочь невесты / Фото: скриншот с видео

Фидели, как и любая невеста в день свадьбы, была взволнована и немного напряжена.

"Я нервничала, но потом была очень счастлива", – сказала она.

77-летняя женщина обручилась сама с собой / Фото: скриншот с видео

Брак Фидели в субботу был для нее не первым. Она вышла замуж в 1965 году, но развелась спустя девять лет.

Фидели сказала, что она и ее бывший муж обменялись клятвами перед судьей, прежде чем он вернулся к работе.

Женщина, которая вскоре станет прабабушкой, сказала, что теперь, когда ее дети выросли, а внуки оканчивают колледж, она сосредоточилась на улучшении своей жизни.

Невеста научилась читать после того, как не умела этого в первые 75 лет своей жизни.

"Это лучшее, что я когда-либо имела, кроме вас, детей", — сказала Фидели дочери. "Это то, чего я всегда хотела, и я так счастлива, что вы дали мне это".

Напомним, мужчина на первом свидании заказал кучу еды в ресторане и сбежал со вкусностями. Его спутница удивила, что было дальше.

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