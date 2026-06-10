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77 скелетов без голов в братской могиле: археологи раскрыли жуткую тайну
Кошмар первых фермеров: археологи пытаются понять, зачем 7000 лет назад в Европе обезглавляли мертвецов.
В Словакии, близ города Врабле, международная группа археологов обнаружила одно из, пожалуй, самых загадочных и страшных захоронений в истории Европы. В массовой могиле в возрасте около 7 000 лет обнаружили останки нескольких десятков людей, у которых полностью отсутствуют черепа. Эта находка заставила ученых ломать голову над вопросом: что за ужас происходило здесь на заре человеческой цивилизации?
Об этом сообщают IFLScience и Daily Star.
Жуткие тайны рва впервые начали раскрываться еще в 2022 году. В это время ошеломленные исследователи наткнулись на четыре пары обезглавленных скелетов рядом с массивной могилой, в которой находилось еще 77 тел. Был найден только один скелет, принадлежавший ребенку, с головой, все еще прикрепленной к плечам.
Эксперты, раскапывающие ужасный ров, считают, что сцена кошмара на самом деле является результатом странного и сложного похоронного ритуала, а не доисторической резни. Хотя на костях есть жуткие следы порезов, доказывающие, что тела были обезглавлены, исследователи считают, что головы на самом деле были отрублены после смерти.
Древнее поселение когда-то было домом для культуры линейной керамики, группы каменного века, известной по всей Европе своей уникально разработанной керамикой с параллельными линиями.
Ученые и историки до сих пор не знают, почему эти древние люди тщательно удаляли черепа своих умерших, и они не могут точно сказать, сыграло ли жестокое насилие определенную роль в их первой гибели.
Хотя обезглавленные трупы появлялись и раньше в других европейских захоронениях, кладбище Врабле озадачило экспертов по одной ужасающей причине: отсутствующие черепа нигде не могли найти.
Катарина Фукс, биологический антрополог из Кильского университета в Германии, заявила: «Первые анализы свидетельствуют, прежде всего, что здесь не проводились насильственные „обезглавления“, а скорее умелое удаление черепов».
Итак, что всё это собой представляет, остается непонятным. Чтобы понять, что здесь произошло, нам нужно отвергнуть предположение человека 21-го века и попытаться представить себе сознание раннего фермера, жившего в Центральной Европе семь тысячелетий назад.
«Мы должны предположить, что эти практики были встроены в совсем другие контексты значения, чем существующие в современных обществах. Именно это делает их интерпретацию столь сложной», — добавил профессор Мартин Фургольт из Института археологии Кильского университета.
При отсутствии машины времени исследователи обращаются к хорошо известным научным методам. Дальнейшая работа на этом месте будет сосредоточена на изотопном и ДНК-анализе, чтобы пролить свет на географическое происхождение, рацион и семейные связи похороненных там людей.
Исследователи отмечают, что вблизи Врабле нет подобных могил. Чтобы найти другие погребения без голов, нужно искать дальше, в некоторых частях юго-восточной Европы и, что самое важное, юго-западной Азии, где удаление черепов перед погребением было хорошо задокументированной практикой. Эти параллели, утверждает команда, свидетельствуют о том, что произошедшее в Словакии следует понимать в более широком, «трансрегиональном контексте».
«Первые результаты уже показывают, что Врабле — это исключительное место раскопок. Оно дает нам ключ к обсуждению фундаментальных вопросов, например, как понимали смерть и тело в неолите и какую роль играли связанные с этим практики в социальной структуре ранних земледельческих обществ», — подытожил Фурхольт.
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