79-летний мультимиллионер искал женщину, которая бы родила ему наследника: он шокировал "позорным поступком"

Мужчина искал женщину для рождения наследника / © Фото из открытых источников

Реклама

В Британии 79-летний мультимиллионер искал жену, которая должна родить ему сына, чтобы тот унаследовал его роскошное имение. Однако когда женщина родила дочь — тот перестал с ней общаться.

Об этом пишет mirror.co.uk

79-летний мультимиллионер сэр Бенджамин Слейд искал молодую женщину, чтобы родить сына, который унаследует его огромное поместье площадью 1300 акров в Сомерсете.

Реклама

Сначала мужчина разместил объявление в газете, в котором говорилось, что он ищет женщину, которая родит ему двух сыновей. Впоследствии он даже принял участие в телешоу, где миллионеры ищут себе молодых партнерш и даже зарегистрировался на сайте знакомств. Однако, просматривая анкеты женщин, он резко комментировал их данные.

Тогда он так оправдывал свои убеждения: «Если ты хочешь новую машину, ты покупаешь новую машину, а не какую-то старую развалюху».

Впоследствии стало известно, что он собирается жениться на американской поэтессе и композиторе Сахаре Сандей Спейн, которая моложе его на 46 лет и ждет ребенка.

Но то, что должно было стать сказочным финалом, если это вообще можно так назвать, превратилось в ужас. Мультимиллионер отменил аж две свадебные церемонии, а когда узнал, что женщина беременна не мальчиком, а девочкой — начал игнорировать свою избранницу и дочь.

Реклама

В 2022 году стало известно, что он даже никогда не видел своего ребенка, который сейчас живет во Франции с матерью в роскошном семейном замке 16 века. Сахара теперь описывает сэра Бенджамина как «абсолютно позорного».

Она добавила: «Я знаю, что Бен хотел мальчика, но он не знал пол ребенка, когда отменил нашу вторую свадьбу. Изменил бы он свое мнение, если бы я родила сына? Это знает только Бен. Но он не имеет никакого интереса встретиться с Вайолет. Его поведение является разрушительным».

Кроме того, мужчина теперь решил продать свое роскошное поместье.

Напомним, мужчина купил пиджак в секондхенде и разбогател