79-летний мужчина всю жизнь скрывал страшную тайну: его разоблачила полиция спустя 50 лет

В Великобритании задержан 79-летний мужчина. Его подозревают в убийстве 22-летней проститутки, убитой 48 лет назад.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

79-летний Джон Апельгрен обвиняется в убийстве 22-летней секс-работницы Эйлин Коттер в Хайбере на севере Лондона. Ее нашли задушенной у гаражей за Гамильтон-парком днем 1 июня 1974 года. Коттер была найдена лицом вниз с обнаженными ягодицами в месте, которое часто посещают проститутки и их клиенты, до которого можно добраться только по одной железнодорожной колее.

Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение, также был обнаружен синяк под глазом и синяки на лице и шее. Тогда было начато расследование убийства, но никому так и не было предъявлено обвинение.

Мужчина после жестокого убийства прожил спокойную жизнь, он имел две жены и детей. На суде подозреваемый свою вину категорически отрицал, однако у следствия есть доказательства его причастности к расправе. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, в Великобритании в приемной больницы скончался 90-летний мужчина. Оказалось, что персонал должен был за ним ухаживать, однако о пациенте забыли.

Читайте также: