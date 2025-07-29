8 самых высоких активных вулканов мира, на которые могут подняться туристы (фото)

Извержение вулкана Этна / © Associated Press

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Даже несмотря на потенциальную опасность, активные вулканы каждый год манят тысячи смельчаков, которые хотят почувствовать, как «дышит» наша планета. Эксперты составили топ-8 самых высоких действующих вулканов мира, подъем на которые становится настоящим приключением.

Об этом сообщило издание Conde Nast Traveler.

Этна (Италия)

Самый активный вулкан Европы имеет несколько маршрутов — от простых прогулок до сложных подъемов. В случае извержения доступ туристов ограничивают, а состояние вулкана постоянно мониторят.

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«Хорошо развитые тропы, местные гиды и частое наблюдение означают, что вы можете с уверенностью путешествовать по затвердевшим лавовым потокам и краям кратеров. Восхождения варьируются от пологих склонов до целодневных подъемов, с которых открываются панорамные виды на Катанию и Ионическое море. Даже когда вулкан устраивает шоу — с облаками пепла, витающими над головой — это происходит под строгим наблюдением, а тропы блокируются при первых признаках любой активности», — отметили в издании.

Этна / © Getty Images

Котопахи (Эквадор)

Один из самых высоких действующих вулканов мира. Восхождение обычно начинается ночью, чтобы достичь вершины на рассвете. У подножия расположен национальный парк с уникальной андийской природой.

«Окружающий национальный парк, где обитают дикие лошади и раскинулись андские равнины, не менее интересен для тех, кто остается на более низких высотах», — говорится в сообщении.

Котопахи / © AP

Пакая (Гватемала)

Относительно невысокий, но живописный вулкан с коротким маршрутом (около 3 часов). Популярный благодаря легкой доступности и постоянной паровой активности.

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Пакая / © AP

Эйяфьятлайёкюдль (Исландия)

Известен извержением 2010 года, которое парализовало авиасообщение в Европе. Подъем длится 7-8 часов и проходит через ледники и вулканический пепел. Обязательно сопровождение опытного гида.

«Поход обычно занимает семь-восемь часов туда и обратно, а рельеф местности меняется от вулканического пепла до снежных полей и скал. В ясные дни отсюда открывается вид на южное побережье Исландии, соседние ледники и даже Вестмановы острова. Из-за переменчивых условий рекомендуется совершать походы с гидом», — говорится в статье.

Везувий (Италия)

Вулкан, уничтоживший Помпеи в 79 году н. э. Сейчас он остается активным, но безопасным для посещений. Туристы могут подняться к краю кратера.

«Несколько маршрутов пролегают через национальный парк, но большинство посетителей придерживаются пути к кратеру, чтобы получить максимальное удовольствие», — подчеркнули авторы.

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Везувий

Ареналь (Коста-Рика)

Непосредственный доступ к кратеру закрыт, но вокруг расположен национальный парк с тропическими тропами, лавовыми полями и термальными источниками.

«Хотя доступ к вершине закрыт из соображений безопасности, окружающий Национальный парк вулкана Ареналь имеет прекрасные тропы, проходящие через старые лавовые потоки, лесистые дорожки и вулканические хребты», — отметили в издании.

Фудзи (Япония)

Самая высокая гора Японии, которая является спящим, но потенциально активным вулканом. Сезон восхождений — июль и август. Самый популярный маршрут (Йосида) занимает до 8 часов.

«Самым популярным является маршрут Йосида, подъем по которому обычно занимает от пяти до восьми часов. Горные хижины вдоль маршрута предлагают ночлег для тех, кто поднимается медленно. Это физический вызов, но он имеет глубокое культурное значение», — говорится в сообщении.

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Фудзи / © Associated Press

Бромо (Индонезия)

Невысокий, но очень активный вулкан с легкодоступными маршрутами. Известен фантастическими рассветами и пейзажами, которые напоминают другой мир.

Бромо / © AFP

По данным ученых, из-за глобального потепления вулканическая активность может расти из-за таяния ледников, которое меняет давление на магму. Однако это не уменьшает интереса к вулканическому туризму. Безопасные маршруты с квалифицированными гидами позволяют путешественникам покорять эти природные великаны, получая незабываемые впечатления.

Напомним, один из самых опасных вулканов планеты на грани извержения. В недрах Йеллоустоуна зафиксирована повышенная сейсмическая активность.