80-летний мужчина оказался в суде из-за петуха: что произошло

Он так и не признал себя виновным, но получил наказание.

В Великобритании мужчину оштрафовали после того, как его шумный домашний петушок подвергал соседей на тихой улице "пыткам", постоянно кукарекая в 3 ночи.

Об этом сообщает The Guardian.

80-летний Гарольд Браун был привлечен в суд из-за "навязчивой" птицы, которая кукарекала раз в минуту в течение полутора часов после того, как жители пожаловались на непрерывное "кукарекание", зафиксированное служащими по охране окружающей среды.

Браун утверждал в суде, что звук был больше похож на "карканье", чем на традиционное кукарекание петуха, но шестеро его соседей в жилом тупике на краю Нью-Фореста в Хэмпшире пожаловались.

Они рассказали магистратскому суду Саутгемптона, что им приходилось избегать части своего дома, чтобы скрыться от "внятного" и "значительного" крякания, раздававшегося почти каждое утро.

Браун, сам представлявший себя во время судебного разбирательства, отрицал доказательства и заявил, что против него существует "заговор" со стороны жителей и районного совета Нью-Фореста.

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Он был приговорен к штрафу в размере 200 фунтов стерлингов (10 440 грн) после того, как районный судья признал его виновным в невыполнении предписания о снижении уровня шума.

Открывая дело, прокурор Сян Вентом заявил, что "неприятность" произошла по домашнему адресу Брауна в Калморе. В октябре в 2022 году совет получил жалобы из ряда "различных источников", утверждавших, что петух, которого держит Браун, "регулярно кукарекает". Прокурор заявил, что совет считает это "нарушением закона" и в декабре в 2022 году направил сообщение об устранении нарушения.

По словам прокурора, Браун не сдержал этого предупреждения, но вскоре после этого его домашний петух умер, что позволило соседям "на короткое время отдохнуть". Но Вентом заявил, что вскоре после этого Браун завел другого петуха, и "неприятность повторилась".

Суд заслушал показания двух офицеров по охране окружающей среды, посетивших адрес Брауна в августе в прошлом году. Они зафиксировали, что петух прокукарел около 90 раз в течение полутора часов.

Одна из соседок, Барбара Крон, рассказала суду, что ее неоднократно будила шумная птичка, которая "постоянно" нарушала ее сон.

"Я часто страдаю приступами мигрени, и часто, если вы страдаете мигренью, и вы слушаете, как кукарекает петух, это просто форма пыток", — сказала она.

Другая соседка, Клер Палмер, рассказала суду, что ей приходилось избегать южной стороны своего дома во избежание шума.

Браун не признал себя виновным по одному пункту обвинения – невыполнение предупреждения о снижении уровня шума, но судья признал его виновным. Кроме штрафа ему было приказано оплатить 300 фунтов стерлингов судебных издержек и 80 фунтов доплаты.

Напомним, недавно во Франции случилась подобная ситуация – сосед подал в суд на супругов из-за петуха. Пара шокирована иском и заявила, что все это ложь.

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