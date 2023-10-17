80-летний мужчина продает свою квартиру в Нью-Йорке, чтобы жить на круизном лайнере - фото

Жизнь на суше всегда заставляла его стремиться к большему.

Совершив всего четыре круиза, супруги пенсионеров приняли довольно смелое решение — продать свою квартиру в Нью-Йорке и пожить на круизном лайнере.

Об этом пишет nypost.com.

80-летний Майк Сорокер и его 75-летняя супруга Барбара уже в предвкушении жизни мечты. Впрочем, паре пока придется немного подождать, поскольку их новый плавучий дом MV Narrative сейчас строится, и только в 2025 году он отправится в плавание.

Пенсионер продает квартиру, чтобы жить на круизном лайнере/Фото: Storylines

После строительства корабль с 547 каютами должен провести три года, медленно вращаясь вокруг земного шара, часто останавливаясь и проводя в каждом порту несколько дней.

"Мы хотим иметь возможность увидеть эти места, пока мы еще живы и достаточно здоровы, чтобы наслаждаться ими. Вероятно, это то, чего мы ждем больше всего", — сказал Сорокер.

Первоначальный вклад за жизнь мечты пары составил 60 000 долларов.

Платеж обеспечил Сорокерам каюту площадью 720 квадратных футов на 18-палубном корабле стоимостью 2,5 миллиона долларов, с тремя бассейнами, 20 ресторанами, мини-пивоварнями и библиотекой объемом 10 000 томов.

Майк Сорокер / Фото: Mike Soroker/LinkedIn

По словам Майка, в конце концов им придется платить дополнительно примерно 130 000 долларов в год за обслуживание.

"Мы работали все эти годы", – сказал он. "Пора пожинать плоды".

Сорокер сказал, что ему очень хотелось бы познакомиться с Ближним Востоком и увидеть Антарктиду, а его жена с нетерпением ждет возможности посетить Азию, место, где ей раньше нравилось проводить время.

Но, кроме самого путешествия, их больше всего интересует возможность завести новых друзей — то, что, по его словам, они испытали в предыдущих путешествиях.

"Мы любим это. Мы болтуны", — сказал он. "Мы любим сидеть в ресторане, поворачиваться к соседнему столику и разговаривать с ними. У нас появились верные друзья".

Пара продаст свою квартиру в Нью-Йорке и будет использовать дом в Бока-Ратоне как временный якорь. И хотя пребывание в море "их долговременная цель", Сорокер говорит, что спешить некуда. Корабль еще не готов и всегда есть вероятность, что за это время что-нибудь пойдет не так.

"Некоторые люди вроде меня, уже вложившие деньги, конечно, хотят знать, насколько это безопасно. Если он развалится, я не волнуюсь. В худшем случае нам вернут деньги", — сказал он. "Я просто надеюсь, что я буду еще жив. С каждым годом я чувствую себя младше. У нас с женой прекрасные партнерские отношения. Я чувствую, что мы можем сделать почти все. Мне очень повезло".

Напомним, женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном. Она рассказала, сколько денег сэкономила.

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