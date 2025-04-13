80-летнюю бабушку приговорили к 4 годам заключения за то, что ударила внучку тапком по руке

Домашние тапочки / © Freepik

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80-летняя женщина в Турции рискует провести более 4 лет за решеткой за то, что во время ссоры ударила свою 18-летнюю внучку тапком по руке.

Об этом пишет Sabah News.

Асие Кайтан живет со своей внучкой Вурал в районе Топраклик города Денизли на юго-западе Турции. С тех пор как родители девочки развелись, 80-летняя женщина пытается защитить ее, иногда даже от самой себя. В прошлом году, 9 августа, после того, как Вурал вернулась с работы, она сказала бабушке, что идет гулять с друзьями. Опасаясь за ее безопасность, старушка сказала, что не позволит этого и даже закрыла дверь, чтобы Вурал не смогла выйти на улицу.

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В какой-то момент во время их спора молодая женщина попыталась отпереть дверь, и Кайтан схватила один из ее домашних тапочек и ударила ее по руке. Вурал инстинктивно отомстила, ударив бабушку по телефону по голове. У Кайтан началось кровотечение, и испуганная девушка вызвала скорую помощь. Они не знали, что то, что началось как семейная ссора, со временем превратится в международную новость.

«Моя внучка хотела выйти вечером на улицу, я не разрешила, закрыла дверь», — рассказала Кайтан в интервью. «Я ударила ее по руке тапком, а она ударила меня по голове телефоном. Когда у меня пошла кровь, она испугалась и вызвала скорую помощь».

Кайтан и ее внучка никогда не подавали жалоб друг на друга, но они рассказали первым лицам, которые прибыли на место происшествия, как пожилая женщина получила травму головы, и те подали заявление в Государственную больницу Денизли, впоследствии переданную в местную полицию. Обе женщины были вызваны на допрос, и несмотря на то, что они ясно дали понять, что урегулировали свой спор и находятся в хороших отношениях, было открыто публичное дело, а прокуратура подала обвинительный акт против 80-летней бабушки.

Сторона обвинения утверждала, что тапок, которым Кайтан ударила внучку, был оружием, а 18-летняя девушка действовала в целях самозащиты, когда ударила женщину телефоном. Пожилая женщина также обвинена в «лишении человека воли», поскольку она закрыла Вурал в своем доме и не давала ей выйти, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

25 февраля 12-й уголовный суд первой инстанции приговорил Асие Кайтан к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за преступление «лишения свободы с применением силы, угрозы или обмана», а также к 2 годам и 6 месяцам за использование «оружия» для совершения преступления против ее внучки. Со временем приговор был сокращен до 4 лет и 2 месяцев, но адвокат Кайтан подал апелляцию на это решение. Если Апелляционный суд оставит в силе первоначальный приговор, она попадет в тюрьму.

«Я попаду в тюрьму в 80 лет? Как я буду там жить? Я перенесла операцию, хожу с трудом. Из-за домашнего тапочка меня посадят в тюрьму», — жаловалась старушка. «Никто не должен бить своего ребенка тапочком, потому что это считается оружием. Я и не подозревала, что тапочки — это оружие».

«Моя бабушка получила тюремный срок за то, что ударила меня тапочком и не давала выйти из дома. Я не хотела, чтобы это было. Я не подавала на нее жалобу, но было открыто публичное дело», — объяснила Вурал.

Хасан Озан Орпак, адвокат Кайтан, рассказал, что в Денизле был еще один случай, когда материнские тапочки считали оружием, которое может считаться правовым прецедентом, но он уверен, что обвинения с его подзащитной будут сняты во время апелляционного процесса.

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