80 видов птиц с расистскими названиями переименуют: подробности и примеры

После многолетних дискуссий, птицы больше не будут называться в честь людей.

Американское орнитологическое общество объявило, что будут изменены все распространенные англоязычные названия видов птиц, названных в честь людей, а также другие прозвища, считавшиеся оскорбительными.

Об этом пишет CNN.

Всего будет переименовано около 70-80 птиц — прежде всего в США и Канаде.

"В названии содержится сила, а некоторые английские названия птиц связаны с прошлым, которое по-прежнему остается исключительным и вредным и сегодня", — сказала Коллин Хендел, президент AOS, в своем заявлении.

Многие птицы носят имена, полученные от белых людей с "объективно ужасающим прошлым", согласно данным группы Bird Names for Birds, общественной инициативы, выступающей за это изменение. Увековечение их имен таким образом равносильно возведению статуи в их честь, утверждает группа.

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Например, мухоловка Хаммонда названа в честь Уильяма Хаммонда, бывшего генерального хирурга США. Хаммонд придерживался расистских взглядов как к темнокожим, так и коренным народам, написав, что у темнокожих людей "немного превосходят умственные и физические способности по сравнению с обезьяной шарманщика".

Также новое название получит буревестник Одюбона. Морскую птицу назвали в честь Джона Одюбона, семья которого владела рабами.

Хотя попытки переименовать птиц существовали и раньше, движение набрало обороты в 2020 году, в разгар крупномасштабных культурных потрясений вокруг расистских или других оскорбительных названий.

В 2021 году AOS объявила о создании специального комитета по выработке рекомендаций по этим наиболее распространенным английским названиям. Комитет был сформирован в 2022 году и опубликовал свои рекомендации. Решение AOS, принятое недавно, является ответом на эти рекомендации, и проект переименования должен начаться в следующем году.

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