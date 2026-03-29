800 подростков разгромили дом, арендованный на Airbnb

В Техасе, США, аренда дома через Airbnb обернулась масштабным хаосом: вместо небольшой компании в имении собрались сотни человек, а вечеринка завершилась стрельбой и вмешательством полиции.

Об этом пишет Fox 4.

Инцидент произошел в городе Селина. Полиция получила вызовы из-за «массового собрания» в одном из частных домов.

На месте правоохранители обнаружили, что вместо заявленных семи гостей в имении находились от 500 до 800 подростков и молодых людей от 15 до 25 лет. Как выяснилось, информация о вечеринке быстро распространилась через соцсети.

Ситуация резко обострилась, когда из дома начали раздаваться выстрелы.

Начальник полиции Селины Джон Каллисон рассказал: «Мы начали получать звонки на 911 о выстрелах. Также нам сообщили, что у главных ворот находятся 10 мужчин с оружием, которые угрожают кого-то убить. Конечно, это немного разбудило наших офицеров, и они решили зайти внутрь, чтобы обезопасить всех. Но только когда они вошли внутрь, они действительно осознали, насколько большая была эта вечеринка».

После входа на территорию полицейские обнаружили следы насилия — в частности, окровавленные полотенца и простыни.

По словам Каллисона, на вечеринку приехали не только местные подростки, но молодежь из Далласа и других соседних районов.

«Это была не только проблема Селины. Это проблема всего мегаполиса», – заявил он.

Кроме стрельбы на территории имения, еще несколько выстрелов зафиксировали недалеко от местного колледжа.

Несмотря на масштаб инцидента, прошло без пострадавших. Впрочем, само здание испытало значительные разрушения.

Владелец недвижимости Кишор Карлапуди описал последствия так: «Мы были в шоке, ведь они повредили имущество, понимаете. Они вынесли всю мебель из жилых помещений и сложили ее в гараже. Сняли все настенные крепи, вынесли все. Они разбили настенные крепи. Они разбили остров. Гранитная столешница была разбита, потому что, похоже, дети на ней танцевали».

По его словам, арендатор ввел в заблуждение по поводу цели бронирования: «Кто-то забронировал его, сказав, что им нужно помещение для вечеринки на семерых человек».

Напомним, что раскрыли новые материалы об Илоне Маске, который хотел на "самые безумные вечеринки" Эпштейна.