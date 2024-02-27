81-летний мужчина признан самым старым фитнес-инструктором в мире: "Не буду останавливаться" (фото)

Фанатик фитнеса Тим Минник работает тренером в Gold's Gym в Остине, штат Техас, и ежедневно проводит несколько занятий. Но что отличает его от любого другого личного тренера в мире, то это тот факт, что мужчине уже за восемьдесят.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Тим был признан самым старым инструктором по фитнесу в мире четыре года назад, и он по-прежнему силен в 81-летнем возрасте. До Тима рекорд принадлежал 65-летней Венди Иди из Калифорнии.

Тим получил сертификат личного тренера Национальной академии спортивной медицины, когда ему было 73 года.

Тим Минник / Фото: guinnessworldrecords.com

Он говорит, что работа в Gold's Gym, которую ему предложили после того, как два других спортзала отказали ему, дала ему новую жизнь после смерти жены.

Тим ведет как индивидуальные, так и групповые занятия. Большинство его клиентов старше 50 лет, самому старшему из них 95 лет, хотя он тренирует и нескольких молодых людей.

По словам мужчины, уровень физической подготовки бэби-бумеров – поколение людей, родившихся примерно с 1946 по 1964 год – "не очень хороший".

Тим Минник / Фото: guinnessworldrecords.com

Он нашел новое чувство цели, помогая людям своего возраста восстановить свои силы, и поскольку Тим начал свой путь в фитнесе только после того, как стал старше, он чувствует себя уникально подготовленным, чтобы помочь другим.

"Мы начинаем терять мышцы, когда нам исполняется 35 лет или около того. Если вы не примете мер для продолжения этого процесса, в то время, когда вам исполнится 75, вы не будете в хорошей форме", — пояснил он. "На мой взгляд, это похоже на покупку страхового полиса. Страховка от неудач, когда ты становишься старше".

Одним из людей, которым Тим помог, была больна раком женщина, которая перенесла инсульт и попала в серьезную автомобильную аварию. Он работал с ней более двух лет, чтобы довести ее до того состояния, когда она могла самостоятельно вставать.

Возможность помогать другим таким образом — одна из главных причин, по которой Тим полон решимости продолжать работать фитнес-тренером, пока он физически сможет.

Тим Минник / Фото: guinnessworldrecords.com

Он пытается придерживаться здоровой диеты и, в отличие от большинства своих друзей, не употребляет алкоголь и не принимает никаких лекарств.

"Я так стар, и люди не могут поверить, что я ничего не принимаю", — сказал он. "Нам подарено тело, которое вы никогда не сможете понять. Это чудо, что мы сидим здесь и занимаемся такими вещами – наши тела замечательные. Итак, я хочу узнать как можно больше. Я здоров и надеюсь, что смогу заниматься этим еще какое-то время. Я не собираюсь останавливаться только потому, что я стар".

Напомним, Книга рекордов Гиннеса лишила Боби титула самой старой собаки в истории. Организация еще не определила нового рекордсмена.

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