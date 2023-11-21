82-летняя бабушка поступает в колледж ради внуков: что она будет изучать (фото)

82-летняя женщина, ни разу не пропускавшая занятия в школе, сдала вступительные экзамены в колледж Южной Кореи.

Об этом сообщает nextshark.com.

Ким Чон Чжа сказала, что надеется выучить английский, чтобы общаться со своими внуками в США.

Одноклассницы приветствовали бабушку, когда она направлялась на сдачу экзамена на школьные способности в южнокорейском колледже. Ким приехала в Сеульскую среднюю школу для девочек в Карта, чтобы сдать экзамен CSAT. Экзамен, который может длиться до восьми часов, считается одним из самых сложных в мире.

По сообщениям, Ким является самым старым человеком, который сдал экзамен. Одноклассницы из женской средней школы аплодировали и выражали свою поддержку, когда она шла к месту тестирования.

Ким Чон Чжа / Фото: JTBC News

Ким родилась в бедной семье с восемью детьми в Японии в 1941 году и переехала в Южную Корею в конце японского колониального правления. У нее так и не было возможности посещать школу, поскольку пять лет спустя началась Корейская война.

Она рассказала журналистам, что из-за своего финансового положения даже не могла мечтать о поступлении в колледж. Но спустя годы, когда ее собственные дети выросли, она наконец-то нашла время для обучения. Она поступила в женскую среднюю школу Ильсунг пять лет назад и не пропустила ни одного урока.

Ким надеется изучать английский в колледже, чтобы поговорить со своими внуками в США. Она также вспомнила инцидент в аэропорту, когда она плакала, пропустив рейс дочери в США, потому что она не умела читать на корейском и английском, чтобы найти выход на посадку.

Напомним, женщина с самым большим в мире количеством зубов попала в Книгу рекордов Гиннеса. Их количество может еще увеличиться.

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