82-летняя пенсионерка из Одессы выиграла в лотерею сумасшедшую сумму: насколько она разбогатела

Она играет более 20 лет.
Пенсионерка из Одессы выиграла в государственную лотерею 190 000 гривен.
Об этом сообщает msl.ua.
82-летняя Ольга считает, что судьба готовила ее к этому выигрышу, потому что несколько тиражей подряд ей не хватало одного числа, чтобы выиграть главный приз "Большой игры" в "Лото-Забава".
"Вроде судьба вела меня к этому моменту, ведь на этот раз у меня было не четыре билета, как обычно, а пять. Возможно, что этот пятый билет и стал выигрышным", — поделилась женщина.
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Пенсионерка отметила, что участвует в этой лотерее более 20 лет, но это ее первый по-настоящему большой выигрыш. До этого она выигрывала несколько тысяч гривен и бытовую технику.
Напомним, в ноябре водитель автобуса из Полтавы во второй раз выиграл большой приз в лотерею. Впервые он выиграл сумму, эквивалентную автомобилю.
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