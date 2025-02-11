83 дня горел изнутри: что известно о самой болезненной смерти в истории (фото)

Мужчина испытал рекордное облучение после аварии на заводе по переработке урана.

Появились жуткие подробности о мужчине, потерпевшем ужасную смерть, "сгорая изнутри" в течение 83 дней в одном из самых болезненных случаев, когда-либо задокументированных.

Об этом пишет Mirror.

Хисаси Оути, 35-летний японский рабочий, испытал беспрецедентный уровень радиации во время работы на заводе по переработке урана в Токаймуре.

30 сентября в 1999 году ему и двум другим коллегам было поручено подготовить уран для использования в ядерном топливе. Однако произошла роковая ошибка, когда его коллега Масато Синохара и руководитель Ютака Йококава добавили 16 кг урана в процессор, что значительно превышало безопасный предел в 2,4 кг.

Почти мгновенно раздался сигнал радиационной тревоги, и мужчины заболели. Оути испытал шокирующее облучение в 17 000 миллизивертов (мЗв), что является самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным для одного человека.

Тем временем Синохара поглотил 10 000 мЗв, а находившийся всего в нескольких метрах от него за столом Йококава получил примерно 3 000 мЗв. Безопасная граница составляет 20 мЗв в год, а 5000 мЗв считаются смертельными.

Мужчин немедленно доставили в местную больницу.

В течение 83 дней состояние Оути ухудшалось, поскольку радиация привела к тому, что его кожа начала шелушиться, а веки "отпали" из-за некроза тканей. У него развились серьезные проблемы с дыханием, нуждавшиеся в аппарате искусственной вентиляции легких, поскольку в легких накопилась жидкость.

Хисаси Оути

Клетки кишечника, необходимые для усвоения пищи и лекарств, погибли, что привело к невыносимой боли в желудке и ежедневному испражнению трех литров диареи. Оути нуждался в 10 переливаниях крови ежедневно, чтобы остановить внутреннее кровотечение.

Утрата кожи ускорялась, из его сырой плоти вытекала жидкость; несмотря на попытки пересадки кожи и трансплантации стволовых клеток, улучшения не наступало. Даже сильные обезболивающие не могли облегчить его страдания, а глаза начали "плакать кровью".

Агония стала настолько невыносимой, что Оути умолял врачей прекратить лечение. После того как на 59-й день у него отказалось сердце, его трижды реанимировали.

Однако 21 декабря, на 83-й день пребывания в больнице, Оути скончался в результате полиорганной недостаточности. Через несколько месяцев, в апреле в 2000 году, Синохара также умер по той же причине в возрасте 40 лет.

Йококава, еще одна жертва, был госпитализирован, но в конце концов был выписан через три месяца с легкой лучевой болезнью.

Напомним, мужчина выполнил "самую смертоносную работу в мире", которая может отнять 30 лет жизни или убить мгновенно. Чтобы заработать на жизнь, люди подвергают себя опасности.

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